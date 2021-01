Die ursprünglich von der Staatsanwaltschaft vorgesehene Strafe hat sich exakt halbiert. (Symbolbild) (Andreas Arnold /dpa)

900 Euro Geldstrafe muss ein 23-jähriger Bremer für ein verbotenes Autorennen durch Bremens Innenstadt bezahlen. Außerdem wurde er am Mittwoch vom Amtsgericht mit einem Fahrverbot von weiteren sechs Monaten belegt. Damit hat sich die ursprünglich von der Staatsanwaltschaft vorgesehene Strafe exakt halbiert. Der Strafbefehl der Anklagebehörde hatte 90 Tagessätzen à 20 statt 90 à zehn Euro sowie ein Fahrverbot von zwölf Monaten vorgesehen. Vor allem aber bekommt der 23-Jährige seinen Wagen zurück. Den hatte die Polizei nebst Führerschein einkassiert, als sie den jungen Mann im Sommer 2020 nach wilder Fahrt durchs Stadtzentrum stoppte. Ursprünglich sollte das Fahrzeug als Tatwerkzeug eingezogen bleiben.

Am 25. Juli vergangenen Jahres lieferte sich der 23-Jährige in seinem Mercedes ein Rennen mit einem BMW-Fahrer, der später nicht von der Polizei ermittelt werden konnte. Was die beiden Raser nicht bemerkten: Direkt hinter ihnen fuhr ein Messfahrzeug der Polizei und nahm die etwa zehnminütige Fahrt mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde auf Video auf.