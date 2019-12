Bürgermeister Andreas Bovenschulte (2. von links) und die Senatsmitglieder empfingen am Dienstag Vertreter der Arbeitnehmerkammer zu einer gemeinsamen Sitzung im Rathaus. (Senatspressestelle)

Die Arbeitnehmerkammer Bremen möchte ein „Bündnis sozialer Zusammenhalt“ ins Leben rufen, das die vorhandenen Aktivitäten gegen das Auseinanderdriften der Gesellschaft besser miteinander verzahnt und weitere hervorbringt. Ein entsprechender Vorstoß der Kammer ist am Dienstag bei der ersten gemeinsamen Runde mit dem Senat in der laufenden Legislaturperiode positiv aufgenommen worden. „Wenn dieser Wunsch besteht, dann lade ich gern gemeinsam mit der Sozialsenatorin ins Rathaus ein“, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) dem WESER-KURIER im Anschluss an das Treffen.

Kammervertreter und Senatoren hatten sich eine dicht gedrängte Tagesordnung vorgenommen, die Themenpalette reichte von der Tarifbindung über Fragen der Stadtentwicklung bis zu den Herausforderungen der Digitalisierung. Bei der Tarifbindung bestand Einigkeit darüber, dass Bremen die auf Landesebene bestehenden Spielräume ausschöpfen sollte. Hintergrund: In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Unternehmen aus der Mitgliedschaft in Unternehmerverbänden verabschiedet und damit auch aus der Verpflichtung, die in Tarifverhandlungen vereinbarten Gehälter zu zahlen. Bürgermeister Bovenschulte hatte bereits im September angekündigt, hier stärker gegensteuern zu wollen. So sei anzustreben, dass Branchentarifverträge leichter vom Gesetzgeber für allgemeinverbindlich erklärt werden können. Ein zweiter Handlungsstrang ist für Bovenschulte die Ausweitung des Bremischen Tariftreuegesetzes, das bestimmte öffentliche Ausschreibungen an Tariftreueerklärungen der Firmen bindet, die sich darauf bewerben.

Schierenbeck bekräftigt Handlungsbedarf

Im Anschluss an das Treffen am Dienstag bekräftigte Kammer-Hauptgeschäftsführer Ingo Schierenbeck den Handlungsbedarf. Das Land Bremen müsse diejenigen Unternehmen unterstützen, die Tariflöhne zahlen. Zu überlegen sei, ob auch Zuschüsse für Unternehmen, die im Rahmen der Wirtschaftsförderung gewährt werden, daran geknüpft werden können, ob der Betrieb tarifgebunden ist.

Mit diesem Thema war zugleich der Bogen zur Stadtentwicklung geschlagen, „denn die beste Armutsprävention sind gute Löhne“, wie Andreas Bovenschulte formulierte. Das Armutsrisiko ist in Bremen und Bremerhaven aber weiterhin groß, insbesondere in Stadtteilen mit einer hohen Ballung von Transferleistungsempfängern. Die Arbeitnehmerkammer begrüßte deshalb, dass sich die rot-grün-rote Koalition mit weiteren Projekten gegen die soziale Spaltung stemmen will. „Bestehende Programme und Projekte müssen verstetigt und langfristig ausgestaltet werden. Dafür muss eine ressortübergreifende Strategie gemeinsam mit den Initiatoren der Armutskonferenz weiterentwickelt und mit den Akteuren in den Quartieren umgesetzt werden“, sagte Kammerpräsident Peter Kruse.

Mehr zum Thema Kommentar über Reformen in der Pflege Die Ausbildung wird attraktiver Die Reformen in der Pflegeausbildung wird den Beruf der Pflegefachfrau beziehungsweise des ... mehr »

Ebenfalls auf der Tagesordnung stand das Thema Ausbildung. Denn trotz guter Wirtschaftslage in den vergangenen Jahren ist die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge zurückgegangen – viele junge Menschen gehen bei der Lehrstellensuche leer aus. Aus Sicht von Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) kann es nicht sein, dass „junge Menschen mit unterdurchschnittlichen Schulabschlüssen nicht in Ausbildung kommen, und auf der anderen Seite zum Beispiel dem Handwerk die Auszubildenden fehlen“. Deshalb müssten sowohl für diese Schulabsolventen als auch für die ausbildenden Betriebe Unterstützungssysteme geschaffen werden.