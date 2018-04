2009 gründete der Bremer Arzt Matthias Angrés die Stiftung Robin-Aid. (Frank Thomas Koch)

Matthias Angrés hat in den vergangenen neun Jahren sicher Hunderte Kinder intensivmedizinisch versorgt und vielen von ihnen das Leben gerettet. „Die Schicksale und die Geschichten dieser Kinder gehen mir jedes Mal sehr nahe. Gerade erst war ich in Kamerun, wo wir sehr häufig Kinder operieren, deren Eltern in Folge einer HIV-Infektion gestorben sind.“

Seine medizinische Karriere hat der Arzt vor vielen Jahren am Klinikum Links der Weser begonnen und danach an mehreren deutschen Krankenhäusern gearbeitet. Bis zum 9. Februar 2009. An diesem Tag vor ziemlich genau neun Jahren gründete Angrés die Stiftung Robin-Aid. Seinen Job als Leiter eines Hamburger Krankenhauses hat er an den Nagel gehängt, weil er sich für Kinder und Jugendliche dort engagieren wollte, wo die medizinische Not besonders groß ist.

"Jedes Kind hat das gleiche Recht auf eine notwendige Herzoperation"

"Ziel der Stiftung war es von Beginn an, eine intensivmedizinische Versorgung und Infrastruktur vor Ort aufzubauen. Konkret bedeutet das vor allem auch, dass Ärzte und Pflegekräfte, medizintechnische Assistenten und andere Experten ausgebildet werden. Mit dem Ziel, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Ländern schnell autark werden. Inzwischen engagiert sich die Stiftung, die ihre Projekte durch Spenden finanziert, in Ländern wie Rumänien, Ägypten, Senegal, Syrien, Jordanien, Afghanistan und Kamerun.

„Ärzte und medizinisches Personal an Partnerkrankenhäusern vor Ort werden ausgebildet, die Patienten sind Kinder mit lebensbedrohlichen Erkrankungen, insbesondere mit angeborenen und erworbenen Herzfehlern“, schildert Angrés. In vielen dieser Länder sei die medizinische Lage gerade für Kinder, die eine intensivmedizinische Versorgung benötigten, katastrophal. „Jedes Kind, egal in welchem Land, hat das gleiche Recht auf eine notwendige Herzoperation. Ebenso wie ein Kind aus Deutschland. Denn: Ohne eine adäquate medizinische Behandlung gibt es bei komplexen Erkrankungen oder Verletzungen kein Überleben, keine Chance auf Heilung“, betont der Arzt.

950 Kinder in drei Jahren behandelt

Aus Robin-Aid ist eine Erfolgsstory geworden: Unter dem Dach „Châine de l'Espoir Europe“ (Kette der Hoffnung Europa) arbeitet die Stiftung mit Partnerorganisationen aus Frankreich, Belgien, Italien und Portugal in einem internationalen medizinischen Netzwerk zusammen. Das gemeinsame Ziel: benachteiligten Kindern weltweit den Zugang zu bestmöglicher Versorgung geben. Angrés: „In den vergangenen drei Jahren gab es 53 Einsätze, 950 Kinder in acht Ländern wurden intensivmedizinisch behandelt. 60 Prozent der kleinen Patienten waren jünger als acht Monate.“

Auf dem Symposium für Intensivmedizin und Intensivpflege in Bremen, das noch bis Freitag in den Messehallen läuft, stellen Angrés und Vertreter der Partnerorganisationen die Arbeit des Netzwerks und aktuelle Projekte vor – auch um Kontakte zu potenziellen Spendern wie Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft zu knüpfen. „Was wir zum Beispiel immer brauchen, sind Medikamente“, sagt Angrés.

Außerdem veranstaltet die Stiftung eine sogenannte Medical Class, einen Workshop, zu dem 120 Ärzte und Pflegekräfte aus den internationalen Projekten eingeladen sind. Das Symposium zählt mit rund 4500 Teilnehmern zu den größten medizinischen Kongressen in Deutschland. Für die Medical Class hat Robin-Aid einen hochkarätigen Schirmherrn gewonnen: den Chef der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery. „Die Stiftung verfolgt das richtige Konzept. Statt viel Geld für Patientenflüge und die Behandlung in Deutschland auszugeben, wie es viele Organisationen machen, investiert sie in medizinisches Wissen und den Aufbau einer Infrastruktur vor Ort. Das ist nachhaltig“, betont Montgomery. „Insofern unterstützt die Bundesärztekammer das Projekt als Überzeugungstäter.“ 2017 hat Angrés für sein Engagement bei Robin-Aid das Bundesverdienstkreuz bekommen.