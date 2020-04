Viele Arztpraxen in Bremen organisieren einen gemeinsamen Schichtbetrieb. (Benjamin Ulmer /dpa)

Viele Arztpraxen in Bremen organisieren derzeit einen gemeinsamen Schichtbetrieb. Dadurch soll das Risiko für das Personal, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, eingedämmt und die ambulante ärztliche Versorgung sichergestellt werden. „Was nützt es, wenn jetzt alle Praxen in vollem Umfang besetzt sind und in Kürze das Personal infiziert ist. Dann hätten wir Einschränkungen, die niemand möchte. Das gilt es zu verhindern“, sagt der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen (KVHB), Jörg Hermann.

Den Anfang machen die Orthopäden und Unfallchirurgen: Laut dem Bremer Landesvorsitzenden ihres Berufsverbands, Adrianus den Hertog, gilt ab diesem Dienstag ein sogenannter Corona-Dienstplan für die Praxen in den sechs Planungsbezirken Bremen-Nord, -Mitte, -West, -Ost, -Süd und Bremerhaven. Auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung www.kvhb.de unter dem Menüpunkt Arztsuche sind die Pläne bis Ende April veröffentlicht.

Mehr zum Thema Kassenärztliche Vereinigung Bremen Sorge vor Praxis-Ausfällen in der Corona-Krise Die Kassenärztliche Vereinigung verschafft sich derzeit einen Überblick, ob Arztpraxen den Betrieb ... mehr »

Den Hertog appelliert außerdem an Patienten, sich mit akuten Problemen, die keine unmittelbare stationäre Versorgung erfordern, an die Praxen zu wenden. „Das soll die Klinikambulanzen entlasten, die chirurgischen und orthopädischen Praxen haben in den vergangenen Tagen alle nicht dringlichen Termine verschoben.“ Laut KVHB-Chef Hermann sollen weitere Corona-Dienstpläne von Facharztgruppen auf der Internetseite veröffentlicht werden. Grundsätzlich sollten sich Patienten ohnehin zunächst telefonisch bei ihrem Arzt melden, dort bekämen sie ebenfalls Auskunft.

Status wird wöchentlich abgefragt

Um sich einen Überblick über die aktuelle Lage zu verschaffen – ob Praxen geschlossen oder Sprechzeiten eingeschränkt sind –, fragt die KVHB einen wöchentlichen Status ab. „Wir müssen frühzeitig reagieren können, wenn sich abzeichnet, dass es in einem Stadtteil eng wird“, betont Hermann.

Der Mangel an Schutzausrüstung wie Masken verschärfe sich indes zusehends. Die Gesundheitsbehörde übernehme neuerdings die Verteilung der Lieferungen vom Bund auch an Arztpraxen. „Es ist nicht viel angekommen, daher haben wir uns mit einer anderen KV zusammengetan sowie über einen Bremer Händler bestellt“, so Hermann. Gar kein Verständnis habe er angesichts des drastischen Mangels für die Empfehlung oder Verpflichtung der Bevölkerung zum Tragen medizinischer Schutzmasken im öffentlichen Raum: „Solange wir in Kliniken und Praxen die Masken im Backofen wieder auffrischen müssen, geht es gar nicht, dass Leute mit Schutzmasken in den Baumarkt gehen, um Primeln pflanzen zu können. Die Lage ist ernst.“