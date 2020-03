Weil die Schutzkleidung in Bremer Hausarztpraxen knapp wird, könnten dort bald keine Coronaverdachtsfälle mehr untersucht werden. (Marcel Kusch / dpa)

Die Kassenärztliche Vereinigung Bremen (KVHB) schlägt Alarm. In den Bremer Arztpraxen würden Masken und Schutzkleidung knapp. Noch im Laufe dieser Woche könnten die Vorräte aufgebraucht sein, sagte KVHB-Sprecher Christoph Fox: „Wenn sich nichts an der Situation ändert, können bald keine Coronaverdachtsfälle mehr in Bremer Praxen behandelt werden.“ Dieser Fall könnte schon in den nächsten Tagen eintreten. „Die Lage ist dramatisch“, sagte Fox, „die Ärzte sind verzweifelt, und sie sind wütend.“ Die KVHB appelliert nun an die Bremer Politik und fordert eine „Nothilfe“. Der Senat müsse dafür sorgen, dass den Praxen zeitnah ausreichend Schutzausrüstung zur Verfügung steht.

„Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie das Praxispersonal stehen bei der Bekämpfung des Coronavirus an vorderster Front“, sagte KVHB-Vorstand Jörg Hermann, „sie können allerdings nur helfen, wenn sie sich selbst schützen.“ Nach Vorgaben des Robert-Koch-Instituts dürfen Arztpraxen Patienten, die sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert haben, nur dann untersuchen, wenn das Praxispersonal mit der notwendigen Schutzausrüstung ausgestattet ist. Dazu zählen unter anderem Atemmasken, Mund-Nasen-Schutz sowie Schutzbrillen. Wegen der weltweit angespannten Lage kann die Ausrüstung derzeit nicht nachgeordert werden, weshalb die KVHB nun die Politik in der Pflicht sieht. „Staatliche Stellen müssen im Rahmen einer Nothilfe umgehend Schutzbekleidung aus ihren Beständen zur Verfügung stellen.“ Das könnten Vorräte der Bundeswehr sein, des Roten Kreuzes oder des Technischen Hilfswerks. Sollte die Bremer Politiker nicht helfen, müssten sich die Arztpraxen in Bremen bald weigern, Patienten auf das Coronavirus zu testen.