Sommerflair am Werdersee: Die Maschinenbaustudierenden Bennet Henking, Björn Milcke, Saskia Schultze und Pia Niebel beim kollektiven Sprung ins Wasser. (Karsten Klama)

Grill, Strandmuschel, Gummitier: Hunderte Bremer haben schon ihre liebsten Sommerutensilien ausgepackt. Am Donnerstagnachmittag waren die Ufer des Werdersees bereits von mehr als 500 Menschen bevölkert. Familien grillen, Studenten picknicken und spielen Fußball, Paddler haben die Ruderboote ausgepackt. Und mehrere Dutzend Badefreudige wagen sich bei gefühlten 15 Grad ins Wasser, das im Uferbereich von der Sonne leicht vorgewärmt ist.

Einige Stationen der Deutschen Lebensrettergesellschaft (DLRG) an Bremer Badeseen waren am vergangenen Wochenende schon besetzt. Ob auch an diesem Wochenende Rettungsschwimmer vor Ort sind, sei schwer vorherzusagen, sagt DLRG-Sprecher Philipp Postulka: "Das hängt davon ab, zu welchen Zeiten die rund 300 Ehrenamtlichen einsatzbereit sind, die sich für Sicherheit am See einsetzen." Weitere potentielle Wasserretter werden noch gesucht: Wer mindestens 15 Jahre alt ist und Interesse hat, kann beim DLRG das Rettungsschwimmer-Abzeichen machen und noch in diesem Sommer Schichten übernehmen, sagt Postulka.

Während an den Badeseen bereits Hochsommerflair herrscht, sind Bremens Freibäder noch geschlossen. „Sowohl die Wasser- als auch die Nachttemperaturen sind noch zu gering", sagt Laura Schmitt, Sprecherin der Bremer Bäder. Nachts sänken die Gradzahlen in den Becken. "Darüber hinaus befinden wir uns noch in den Vorbereitungen für die anstehende Saison, und leider hat der Sommer nur ein kurzes Gastspiel in dieser Woche." Alle Freibad-Anlagen werden von Winterschäden befreit und gereinigt. Im Stadionbad finden außerdem Bauarbeiten am Dach, in den Umkleiden und WC-Anlagen statt. Auch im Freibad Blumenthal fallen technische Arbeiten an. Badewillige Bremer können laut Schmitt das Außenbecken des Westbades nutzen, das ganzjährig geöffnet ist.

Freibäder öffnen erst im Mai

Nach derzeitiger Planung sollen die Bremer Freibäder bei entsprechendem Wetter am 19. Mai öffnen. Falls sich davor eine längere Warmwetterperiode ankündigen sollte, die mehr als zwei oder drei Tage anhalte, hätten die Bremer Bäder die Möglichkeit, früher zu öffnen, so Schmitt. Die meisten Freibäder in Deutschland sind noch geschlossen, einzelne Bäder wie zum Beispiel in Unna und Krefeld starteten aber schon jetzt in die Sommersaison. Im Bremer Umland gelten unterschiedliche Öffnungszeiten: Die Freibäder in Weyhe und Ganderkesee öffnen am 29. April. Das Freibad in Achim dagegen ist in diesem Jahr ohnehin die ganze Saison über wegen Umbau geschlossen.

Dass es schon im April Temperaturen von 27 Grad in Norddeutschland gibt, ist selten, sagt Metereologin Annett Püschel vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg. "Während in den vergangenen Wochen zum Teil trockene Polarluft zu uns nach Norddeutschland gedrückt wurde, strömt nun tropische Luft aus dem Gebiet von Nordafrika und Sahara zu uns", erläutert die Expertin. Auf den Klimawandel führt sie die Hitzewelle aber nicht zurück. Püschel erinnert an historische Höchstwerte wie zum Beispiel 30 Grad, die am 21. April 1968 in Worpswede und Nienburg gemessen wurden. Auch in den Jahren 1996 und 2012 habe es im April einzelne Tage mit mehr als 28 Grad gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst maß in Niedersachsen am Donnerstag die bislang höchsten Temperaturen des Jahres. Püschel warnt vor zu viel ungeschütztem Sonnenbad: "Die Sonne hat derzeit schon einen hohen Stand und eine ähnliche Kraft wie im Spätsommer, aber die Haut ist anders als gegen Ende des Sommers noch nicht daran gewöhnt und hat noch keinen Eigenschutz aufgebaut."

In der kommenden Woche soll es dann bereits wieder deutlich kühler werden. Angekündigt sind Temperaturen um die 15 Grad. Generell sei auch nicht auszuschließen, dass es in diesem Frühling noch einmal örtlich Frost in Bodennähe gebe, sagt die Meteorologin.