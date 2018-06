Der Weg zur Station der DLRG-Rettungsschwimmer am Bultensee ist erneuert worden. (Karsten Klama)

Das Wetter lockt schon seit Wochen Menschen ans Wasser. An mehreren Seen in Bremen laufen derzeit Sanierungsarbeiten oder wurden gerade beendet. An anderer Stelle beklagen sich Anwohner über rasende Badegäste. An Bremens kleinstem Badesee, dem Bultensee in Tenever, sind die Sanierungsarbeiten pünktlich zur Badesaison beendet.

Die Arbeiten waren notwendig geworden, weil das Nichtschwimmergitter im Wasser nicht mehr den aktuellesten Sicherheitsnormen entsprach. Im Zuge der Arbeiten hat das Sportressort nach Hinweisen aus der Ortsteilpolitik auch das Beachvolleyballfeld und den Badebereich sowie den Weg zur Station der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) erneuert.

Insgesamt hat das Ressort von Sportsenatorin Anja Stahmann 85.000 Euro in das Gelände investiert. Getrübt werde könnte das Badevergnügen an dem See allerdings durch ein geplantes Windrad, das, so die Planungen, in unmittelbarer Nähe entstehen soll.

Erneuerungsarbeiten gibt es auch am Sodenmattsee in Huchting. Für gut 600.000 Euro renoviert der Bremer Umweltbetrieb aktuell das Naherholungsgebiet rund um den See. Eigentlich sollten die Arbeiten bis Juli abgeschlossen sein, doch nun wird noch bis Herbst dieses Jahres gearbeitet, teilt das Ortsamt Huchting mit.

Neben der Wegesanierung und der Aufstellung neuer Bänke sind besonders die Sichtbeziehungen – also die Ausblicke zum See und von einem Hügel – Kernstück der Planung. Was bisher zugewachsen war und dunkel erschien, wird künftig freundlicher und aufgeräumter. Die Wege werden neu und behindertengerecht hergestellt.

Reiter müssen von Pferden springen

Zudem wird auf einem Hügel ein Aussichtsplatz angelegt. Und zur besseren Beleuchtung werden insgesamt 23 neue Laternen aufgestellt. Auch eine Brücke erhält einen neuen Anstrich. Während der Bauzeit werden die Wege abschnittsweise gesperrt, sodass der Park weiterhin besucht werden kann.

Am Mahndorfer See dagegen wächst der Ärger von Anwohnern über Raser und rücksichtsloses Verhalten. Anwohner berichteten auf der Sitzung des Ausschusses Sport und Inneres des Beirates Hemelingen von Geschwindigkeitsübertretungen, wildes Kurven von Autos auf Weideflächen und das Zünden von Feuerwerk.

Christine Tauke, Besitzerin des direkt benachbarten Reitclubs, teilte mit, dass Reiter von ihren Pferde springen mussten, weil sich die Tiere erschreckt hatten. "Die Leute hupen die Tiere sogar an", meinte sie vor dem Ausschuss. Als mögliche Lösung sind Geschwindigkeitstafeln oder bauliche Veränderungen im Gespräch, um eine Reduzierung des Tempos zu erreichen.