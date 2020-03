Das Hallenbad Huchting landete mit Platz 514 von 522 ganz weit hinten im Ranking des Onlineportals Testberichte.de. (Roland Scheitz)

Nicht weniger als 522 öffentlich zugängliche Wellness-Oasen und 650 000 Kundenmeinungen hat das Verbraucherportal Testberichte.de ausgewertet. Für die sechs bewerteten Bremer Badetempel ist das Ergebnis allerdings durchwachsen: Positiv sticht allein das Badehaus in der Bahnhofstraße mit Rang 60 heraus. Schlusslicht ist das Westbad in der Waller Heerstraße auf Platz 518. In ganz Deutschland schnitten also nur vier Bäder noch schlechter ab.

Aber auch die übrigen Bremer Kandidaten blieben weit unterdurchschnittlich: die Oase im Weserpark (Platz 374), das Südbad am Neustadtswall (491), das Hallenbad in Huchting (514) und das Freizeitbad in Vegesack (516). Vier Bremer Hallenbäder tauchen in dem Ranking allerdings gar nicht auf: das Schlossparkbad in Sebaldsbrück, das Vitalbad in der Vahr, das Uni-Bad und das OTe-Bad in Osterholz.

Deutlich besser sieht es im niedersächsischen Umland Bremens aus: Die Graft-Therme in Delmenhorst (246) liegt immerhin im Mittelfeld, das Allwetter-Bad in Osterholz-Scharmbeck (175) deutlich darüber und das Saunahuus in Ganderkesee (12) in der Spitzengruppe. Deutschlands bei den Kunden beliebtester Badetempel liegt übrigens in Sachsen: das Saunabad Großer Teich in Limbach-Oberfrohna bei Chemnitz.

Untersucht wurden Erlebnisbäder, Wellness-Oasen und Saunen, die während ihrer gesamten Öffnungszeiten öffentlich zugänglich sind, ohne einen gleichzeitigen Hotelbesuch oder eine Mitgliedschaft beispielsweise in einem zugehörigen Fitnessklub vorauszusetzen. Grundlage der Auswertungen sind alle verfügbaren Google-Rezensionen, wobei nur gut besuchte Thermen mit mindestens 100 Bewertungen berücksichtigt wurden.