Die Bremer Bäder GmbH erwartet durch die Corona-Pandemie bis zum Jahresende Verluste in Höhe von drei Millionen Euro. Das geht aus einer Vorlage für die Sportdeputation hervor, die am Dienstag per Videokonferenz tagt.

Allein bis Ende Mai hatten die verfügten Schließungen einen Verlust in Höhe von einer Million Euro verursacht, heißt es in der Sitzungsvorlage. „Alle im Wirtschaftsplan 2020 erwarteten Annahmen müssen daher überarbeitet und angepasst werden.“ Die weitere wirtschaftliche Entwicklung hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab, von den erforderlichen Hygiene-Auflagen und dem Verhalten der Badegäste.

Die Bremer Bäder GmbH gehe davon aus, dass sich die wirtschaftliche Situation nach Wiederöffnung der Bäder bei anhaltend hohen Kosten und deutlich verminderten Einnahmen „noch negativer entwickelt als in der Zeit, als die Bäder geschlossen und viele Beschäftigte in der Kurzarbeit waren“.

Zunächst per Allgemeinverfügung und später durch Verordnungen war der Bäderbetrieb ab Mitte März untersagt worden. Seit 8. Juni ist das Stadionbad mit vielen Einschränkungen wieder geöffnet, seit Mitte Juni das Blumenthaler Freibad und die Freibäder im Schlossparkbad und Westbad. Die Hallenbäder sollen Mitte Juli wieder öffnen.

Tickets gibt es online

Tickets können aktuell im Webshop sowie im Bremer Bäder-Shop bei Karstadt Sports gekauft werden. „Um Schlangen an den Kassen zu vermeiden, ist der Vorverkauf, insbesondere über den Webshop, für uns sehr wichtig“, betont Martina Baden, Geschäftsführerin der Bremer Bäder GmbH.

Im Freizeitbad Vegesack wird nun eine dritte Vorverkaufsstelle eingerichtet, die ab Mittwoch, 1. Juli, zur Verfügung steht. Der Vorverkauf im Bremer Norden startet zunächst mit den Karten für das Freibad Blumenthal und am Montag, 6. Juli, auch für das Freizeitbad Vegesack. Geöffnet werden das dortige Hallenbad sowie die Halle des Westbades am Donnerstag, 16. Juli. Die Öffnungszeiten für die Hallenbäder sowie der Vorverkaufsstellen sind wie alle anderen Informationen zum Schwimmen unter Pandemiebedingungen auf der Homepage der Bremer Bäder GmbH zu finden. Dort sind ebenfalls die aktuell gültigen Eintrittspreise nachzulesen.

Neue Vorverkaufsstelle in Vegesack

Die neu eingerichtete Vorverkaufsstelle im Freizeitbad Vegesack kann von Personen mit Einschränkungen, Bäderkarteninhabern und Sozialbenachteiligten genutzt werden. „Da größere Menschenansammlungen zu vermeiden sind, bitten wir alle anderen Tagesgäste sich online registrieren zu lassen und auch im Webshop das Ticket zu erwerben“, so die Geschäftsführerin. Alle vier Freibäder öffnen zurzeit in zwei Zeitzonen: von Montag bis Freitag von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, teilt die Bäder GmbH weiter mit.