Sprung ins Blaue im Stadionbad: Das geht in der Pandemie nicht spontan. Wasserzeiten müssen vorher reserviert werden. (Christina Kuhaupt)

Da ist zum einen Corona, zum anderen auch das zumindest bis Mitte vergangener Woche maue Sommerwetter: In Kombination trägt beides dazu bei, dass die Bremer Bäder GmbH am Ende der Freibadsaison voraussichtlich so niedrige Besucherzahlen wie noch nie verkünden werden. Im vergangenen Sommer hatten rund 150.000 Bremerinnen und Bremer die damals vier geöffneten Bäder (Stadionbad, Schloßparkbad, Blumenthal, Westbad) besucht. Schon diese Zahl war eher nur okay im Vergleich zu 2018 (300.000 Besucher) – auch der Sommer 2019 war eher durchwachsen, dazu das Horner Bad und der Außenbereich in Vegesack dicht.

Für diesen Sommer rechnet Bäderchefin Martina Baden damit, dass am Ende vielleicht insgesamt nur rund 38.000 Badegäste ihre Wasserbahnen unter freiem Himmel gezogen haben werden, ausgiebiges Sonnenbaden oder Faulenzen im Schatten stehen wegen der zeitlich limitierten Schwimmzeit derzeit nicht oben auf der To-do-Liste fürs Freibad. „Es ist möglich, dass wir etwa 25 Prozent der Zahlen von 2019 erreichen“, sagt Baden. „Das liegt nicht nur an Corona. Auch das Wetter im Juni und im Juli hat uns nicht glücklich gemacht.“

Zum Vergleich: Am 25. Juni, 2019 einer der Tage, an denen die Freibäder sehr voll waren, zählten die Bremer Bäder 7929 Gäste. Fast genau ein Jahr später, am 26. Juni 2020, ebenfalls einer der bislang bestbesuchtesten Tage, blieb der Zähler bei 1923 Gästen stehen. An den schlechtesten Juli-Tagen verloren sich im Durchschnitt nur knapp 40 Gäste in jedem Bad, sagt Baden. „Im Juli hatten wir insgesamt 8144 Gäste. Das ist die schlechteste Marke, die wir jemals in einem Juli hatten.“

Kaum Kurse und geltende Obergrenzen an Besuchern

Dass ein Sommer in Bremen drei Monate lang durchhält und die Menschen ins Chlorwasser treibt, ist und bleibt unwahrscheinlich. „Aber normalerweise können wir einen schlechten Monat auffangen“, sagt die Geschäftsführerin. In diesem Jahr werde das schwierig. Abgesehen von der Aktion „1000 Abzeichen“ für Kinder im Unibad und im Freibad Blumenthal gibt es keine Kurse, Saunen und Solarien müssen geschlossen bleiben und für jedes Bad gelten Obergrenzen an Besuchern.

Dass aufgrund der Corona-Abstandsgebote weniger Menschen die Freibäder nutzen können, ändert laut Baden an den Gesamtkosten wenig. „Bei Bädern im Betrieb sparen wir nichts“, sagt sie. Das liege vor allem an den nun häufiger notwendigen Reinigungen. Detailliert abgerechnet werden kann erst am Schluss. Wahrscheinlich sei aber, sagt Baden, dass es das bereits kalkulierte Minus von rund drei Millionen Euro in der Endabrechnung geben werde.

Mehr zum Thema Selbstversuch im Westbad Mehr schwimmen, weniger planschen Wer nur Bahnen ziehen will, hat es jetzt deutlich einfacher. Gesellig mit Gespräch zu zweit oder ... mehr »

Beim Ticketverkauf bleibt es dabei, dass die Schwimmzeiten vor dem Besuch reserviert werden müssen. Das geht im Webshop, im Bäder-Shop und nun auch im Vegesacker Bad. Neu ist, dass Senioren ohne Internetzugang ihre Eintrittskarten wochentags zwischen 7 Uhr und 9 Uhr direkt in den Bädern (Blumenthal, Stadionbad, Schloßparkbad) erwerben können und von 6.30 Uhr bis 11 Uhr im Westbad und im Freizeitbad Vegesack.

Zur Sache

Andrang und Unmut

Am Freitagnachmittag meldete das Stadionbad „ausverkauft“, die Obergrenze von 750 Gästen war erreicht. Am Sonnabend dann ärgerten sich viele der Besucher, die Tickets für das Stadionbad reserviert hatten, dass sie bei großer Hitze nachmittags zum Teil mehr als eine Stunde auf ihren Einlass warten mussten.

Laut einem Video, das auf Facebook gepostet wurde, zog sich die Schlange der Wartenden, bei der die Mindestabstände nur zum Teil eingehalten wurden, weit um das Gebäude. Es sei nur eine Kasse geöffnet gewesen, kritisierten einige in dem sozialen Netzwerk. Der CDU-Abgeordnete Jens Eckhoff warf den Bremer Bädern „völliges Versagen“ bei der Organisation vor. Die Bremer Bäder waren am Sonntag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.