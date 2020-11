Sitz der Bamf-Außenstelle in Vegesack. Noch ist offen, ob die Affäre um mutmaßlich manipulierte Bescheide für Asylbewerber in Bremen vor Gericht landet. (Sina Schuldt / dpa)

Die Verteidigung spricht von Aktenmanipulation und wirft den Behörden vor, entweder nicht ordentlich recherchiert oder gar Informationen zurückgehalten zu haben. Das ist die neueste Wendung im Verfahren gegen die ehemalige Leiterin der Vegesacker Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Ulrike B. wird zusammen mit zwei Rechtsanwälten zur Last gelegt, Asylbewerbern ohne die erforderlichen Grundlagen einen Schutzstatus verschafft zu haben.

Stimmt nicht, sagt die Verteidigung, und beruft sich auf Unterlagen des Bamf. Daraus gehe hervor, dass in einem der angeklagten Fälle der angeblich strafbare Asylbescheid der Außenstelle tatsächlich rechtmäßig war. Die Bundesbehörde habe diese Information bislang zurückgehalten, heißt es in einer Presseerklärung. Der Mann, um den es in dem Fall geht, ist ein Flüchtling aus Syrien. Ihm drohte die Abschiebung von Deutschland nach Bulgarien, wo er zuerst aufgenommen worden war. Die Vegesacker Außenstelle des Bamf hatte die Abschiebung verhindert und ein entsprechendes Verbot erlassen.

Sie kam damit aber nicht durch. Es gab einen neuen Bescheid, dieses Mal von der Bamf-Außenstelle in Oldenburg. Der Syrer sollte nun definitiv das Land verlassen. Er klagte dagegen und bekam recht. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass dem Kläger „mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohe“. Das Abschiebungsverbot sei rechtmäßig gewesen. Der Schriftsatz des Urteils ist Teil der Bamf-Akte und liegt dem WESER-KURIER vor.

Mindestens in diesem einen Fall werde die ehemalige Vegesacker Bamf-Chefin ohne Grund strafrechtlich verfolgt, schlussfolgert die Verteidigung von Ulrike B.. Sie vermutet ähnliche Sachverhalte in weiteren Akten, die der Anklage zugrunde liegen. Johannes Eisberg, einer der Rechtsanwälte von B., wirft dem Bamf vor, mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts hinter dem Berg gehalten zu haben. Bekannt geworden sei der Vorgang erst jetzt, nachdem der Verteidigung nach langem Ringen erstmals und nur in dem einen Fall Akteneinsicht gewährt worden sei.

15 Monate Ermittlungszeit

Im August vergangenen Jahres wurde gegen B. und zwei Rechtsanwälte aus Hildesheim und Oldenburg Anklage erhoben. Das Bremer Landgericht hat bis heute nicht entschieden, ob die Hauptverhandlung eröffnet wird. Eine Kammer des Gerichts beschäftigt sich seit Monaten mit nichts anderem. Der Anklage vorausgegangen waren 15 Monate lange Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Unterstützt wurden die Ankläger von einer Sondereinheit der Polizei und anderer Behörden, die mit bis zu 40 Beamten besetzt war. Der sogenannte Bamf-Skandal hatte im Sommer 2018 bundesweit Schlagzeilen gemacht. Er geschah vor dem Hintergrund des Streits um die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.