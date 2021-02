Der Baustellenprozess am Landgericht Bremen endete nach nur drei Prozesstagen. (Karsten Klama)

Siebeneinhalb Jahre vergingen, bis das Verfahren eröffnet wurde, doch dann ging alles ganz schnell: Der Prozess um den Überfall auf Arbeiter einer Baustelle im August 2013 endete am Freitag nach nur drei Verhandlungstagen. Einer der beiden Angeklagten wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt, gegen den anderen wurde das Verfahren vorläufig eingestellt.

Mehr zum Thema Zeugenvernahme nach siebeneinhalb Jahren Opfer im Bremer Baustellenprozess sagen nach siebeneinhalb Jahren aus Im Bremer Baustellenprozess werden siebeneinhalb Jahre nach der Tat die Opfer als Zeugen gehört. Sie erinnern sich kaum noch. Trotzdem dürfte der Prozess gegen einen der ... mehr »

Wie erwartet hatte sich die Beweisaufnahme in diesem Prozess als äußerst schwierig herausgestellt. Die vier Opfer des Überfalls konnten sich kaum noch an die Details des Angriffs erinnern, bei dem sie niedergeschlagen und so schwer verletzt wurden, dass sie ins Krankenhaus mussten. Vor allem konnten sie nicht angeben, wer aus der rund 30-köpfigen Gruppe der Angreifer sie geschlagen und getreten hatte.

Drogen- und Waffenhandel

Angesichts dieser Ausgangslage signalisierte der Vorsitzende Richter frühzeitig, dass bei einer entsprechenden Einlassung der Angeklagten eine Bewährungsstrafe von maximal einem Jahr denkbar sei. Der ältere der angeklagten Männer, 39 Jahre alt, räumte daraufhin ein, an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein und auch zugeschlagen zu haben.

Allerdings habe es sich bei dem Überfall nicht um eine verabredete Aktion gehandelt, wie in der Anklageschrift behauptet. Vielmehr sei die Situation nach einem Moscheebesuch beim Rückweg der Gruppe entlang der Baustelle spontan eskaliert. Eine Version, der sich das Gericht letztlich anschloss.

Mehr zum Thema Kommentar über den Baustellenprozess Ein Schmerz, den der Rechtsstaat ertragen muss Lange haben die Opfer des Überfalls auf den Prozess warten müssen - mehr als sieben Jahre. Auf den ersten Blick unverständlich. Auf den zweiten nicht, meint Redakteur ... mehr »

Von den neun Monaten auf Bewährung, die der Mann erhielt, gelten drei bereits als verbüßt – ein sogenannter Vollstreckungsabschlag, der laut Gesetz vorgegeben ist, wenn es wie in diesem Fall zu einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung gekommen ist, die nicht der Angeklagte verschuldet hat.

Beendet ist der Prozess auch gegen den zweiten Angeklagten, der sich nicht zu den Vorwürfen äußerte. Zwar wurde das Verfahren gegen ihn nur vorläufig eingestellt, allerdings sitzt der 37-Jährige seit einer Woche in Untersuchungshaft und muss mit einer Anklage wegen Drogen- und Waffenhandels rechnen. Gegen die Strafe, die ihm dafür droht, wäre die erwartete Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung im Baustellenprozess nicht ins Gewicht gefallen.