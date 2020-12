Mit einer Mahnwache an der Baustelle in der Neustad reagierten Anwohner und Politiker unmittelbar nach der Tat im August 2013 auf den Überfall auf Arbeiter. (Lennart Helal)

Am Dienstag, 12. Januar, beginnt am Landgericht Bremen eine Verhandlung wegen schwerer Körperverletzung. Ein Verfahren, das sich schon vor seinem Auftakt als „Baustellenprozess“ einen Namen gemacht hat. Einen eher unrühmlichen Namen, denn seit der Tat sind fast siebeneinhalb Jahre vergangen. Und mehr als sieben Jahre, seit die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat.

Verantworten müssen sich vor Gericht sechs Männer. Zwei von ihnen waren zum Tatzeitpunkt erst 16 beziehungsweise 18 Jahre alt, weswegen vor der Großen Jugendkammer verhandelt wird. Vorgeworfen wird den Angeklagten gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung. Der Prozess ist über mehrere Verhandlungstage zunächst bis zum 18. März angesetzt. Als Zeugen geladen wurden bislang nur vier Männer – die Opfer des Überfalls, um den es in diesem Verfahren geht.

Schläge, Tritte, Schnittwunde

Im August 2013 forderten Arbeiter einer Baustelle in der Hohentorsheerstraße vier junge Männer auf, nicht über den abgesperrten Teil der Baugrube zu gehen. Die Angesprochenen fügen sich scheinbar, kamen aber kurz darauf mit einer rund 30-köpfigen Gruppe zurück und attackieren die Bauarbeiter mit Schlägen und Tritten. Vier Arbeiter wurden dabei verletzt, einer von ihnen trug eine Schnittwunde am Rücken davon, die ihm einer der Angreifer mit einem Messer zufügte.

Die Tat sorgte für großes Aufsehen in Bremen, auch und gerade, weil die mutmaßlichen Täter einer arabischen Großfamilie zugeordnet wurden. Die Wellen der Empörung schlugen hoch, am Ort des Überfalls gab es eine Mahnwache. Aber es gab auch eine Versöhnungsaktion: Die Oberhäupter mehrerer arabischer Familien besuchten die Bauarbeiter, um bei Kaffee und Gebäck ein Zeichnen der Verständigung zu setzen.

Aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt die Polizei bereits wenige Tage nach dem Überfall die mutmaßlichen Täter. Ein gutes Vierteljahr später, am 19. Dezember 2013, klagte die Staatsanwaltschaft sechs mutmaßliche Täter an. Der Täter, der einen der Arbeiter mit einem Messer attackiert und verletzt hatte, konnte jedoch nicht ermittelt werden. So blieb es bei dem Hauptvorwurf der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung.

Eigentlich ein Fall für das Amtsgericht

Womit der Prozess von der Straferwartung her – maximal möglich sind vier Jahre Haft – eigentlich ein Fall für das Amtsgericht gewesen wäre. Der erwartete große Umfang des Verfahrens mit sechs Angeklagten und möglicherweise Dutzenden von Zeugen hätte dessen Kapazitäten aber bei Weitem überfordert. Deshalb landete das Verfahren vor dem Landgericht. Dort also, wo in der Regel Taten ganz anderen Kalibers verhandelt werden – Mord, Totschlag, Vergewaltigung oder Raub.

In solchen schweren Fällen handelt es sich meist um sogenannte „Haftsachen“, das heißt, der Angeklagte oder die Angeklagten sitzen vor und während des Prozesses in Untersuchungshaft. Deshalb sind diese Verfahren vorrangig zu verhandeln. Und davon gab es in den vergangenen Jahren so viele, dass das Landgericht schon Mühe hatte, nur sie allein fristgerecht zu verhandeln.

Salopp ausgedrückt: Der Baustellenprozess musste sich hinten anstellen. Und das Jahr für Jahr aufs Neue. Mehrfach gab es Versuche, das Verfahren zu eröffnen. Aber immer wieder kamen der zuständigen Kammer Fälle dazwischen, die vordringlicher zu bearbeiten waren, erläuterten ganze Generationen von Gerichtssprechern den Grund dafür, dass die gerichtliche Aufarbeitung der Vorfälle vom 8. August 2013 so lange auf sich warten ließ.

In diesem Jahr tat dann ein Letztes die Corona-Pandemie dazu. Abermals musste ein angedachter Termin verschoben werden, diesmal, weil erst ein geeigneter Verhandlungsraum gefunden werden musste. Sechs Angeklagte, sechs Verteidiger, dazu Richter, Staatsanwalt, Zeugen und Zuschauer ..., dies überfordert wegen der gebotenen Corona-Abstandsregelungen selbst die größten Säle des Landgerichts. Abhilfe schafft hier ein weiteres Mal das Konzerthaus Glocke. In dessen Kleinem Saal wird das Gericht ab Januar tagen.