Ein inhaltlicher Schwerpunkt soll der Gewässerschutz sein. (Frank Thomas Koch)

Die Umweltbehörde vergibt Fördermittel für umweltpädagogische Lernorte, die sich vor allem an Kinder und Jugendliche richten. Bis zu acht Einrichtungen in den Stadtteilen sollen ab dem 1. August 2020 zwei Jahre lang eine finanzielle Förderung erhalten, pro Standort werden 70.000 Euro vergeben. Das geht aus einer Mitteilung der Umweltbehörde hervor. „Der inhaltliche Schwerpunkt liegt darauf, Kindern und Jugendlichen grundlegende Naturerlebnisse und Kenntnisse über Natur, Umwelt und Ressourcenschutz zu vermitteln“, betont Sabine Schweitzer von der Koordinierungsstelle „Umwelt Bildung Bremen“ in der Behörde.

Die Förderung soll die Finanzierung von jeweils einer halben Personalstelle sowie gegebenenfalls projektbezogene Sachkosten abdecken, wie es in der Mitteilung heißt. Dadurch könnten die Einrichtungen offene Veranstaltungen im Stadtteil, Projekte für Schulklassen und Kindergartengruppen anbieten sowie weitere Projektmittel einwerben. Neu ab der kommenden Förderperiode 2020/21 sei die Unterstützung von zwei zusätzlichen Einrichtungen mit dem Schwerpunkt Gewässerschutzbildung. „Hier stehen die praktische Anleitung zum gewässerschonenden Erleben und Erforschen der bremischen Fließ- und Stillgewässer sowie der Schutz dieser Ökosystem und der Ressource Wasser im Vordergrund“, teilt die Behörde mit.

Die Auswahl der Einrichtungen erfolge durch einen unabhängigen Vergaberat. Ziel sei es, eine möglichst regional gleichmäßige und sozial ausgewogene Verteilung der Förderung zu erreichen. Gemeinnützige Verbände und Vereine können sich bis zum 31. August 2019 bewerben, Informationen und Bewerbungsunterlagen sind im Internet unter www.umweltbildung-bremen.de oder telefonisch unter 04 21 / 70 70 104 erhältlich.