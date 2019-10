Unter Strom steht derzeit nur ein vergleichsweise geringer Anteil der Fahrzeugflotte von Behörden und Betrieben, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist. (Monika Skolimowska/dpa)

Das kleinste Bundesland und seine beiden Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven haben keine abgestimmte Strategie zur ökologischen Erneuerung ihres Fuhrparks. Das lässt sich einer Senatsantwort auf eine parlamentarische Anfrage der FDP entnehmen. Aktuell gibt es in der Fahrzeugflotte der Behörden und der bremischen Betriebe wie etwa Flughafen oder Gesundheit Nord nur etwa rund 100 Automobile mit reinem Elektro- oder Hybridantrieb. Wasserstoffgetriebene Fahrzeuge mit Brennstoffzellentechnik sind noch gar nicht im Einsatz. In der unvollständigen Aufstellung sind rund 2700 Fahrzeuge erfasst. Einige bremische Gesellschaften wie etwa der Logistiker BLG hatten keine Zahlen geliefert.

Die Liberalen wollten vor allem wissen, ob es eine Art Leitfaden für die umweltfreundliche Entwicklung des Fahrzeugbestandes gibt, womöglich eingebettet in eine übergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie. In seiner Antwort macht das Umweltressort des Senats allerdings deutlich, dass jedes Senatsressort seine Flotte eigenständig bewirtschaftet. „Die Bedarfsanalysen werden nicht landesweit durchgeführt“, heißt es in dem Papier.

Hohe Anschaffungskosten und eingeschränkte Praktikabilität

Grundsätzlich verhält es sich aus Sicht des Umweltressorts so: „Höhere Anschaffungskosten und derzeit noch für etliche Anwendungen des Dienstbetriebs eingeschränkte Praktikabilität von Elektrofahrzeugen stellen das größte Hindernis dar.“ So plant etwa die Polizei als einer der größten einzelnen Fahrzeugbetreiber keinen Kauf von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Begründung: „Aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen besteht aktuell keine Möglichkeit, auf alternative Antriebe umzusteigen.“

Einzelne Akteure innerhalb des Behördenapparates und der bremischen Unternehmen tun sich gleichwohl positiv hervor. Die Gesundheit Nord (Geno) etwa, also der städtische Krankenhausverbund. Dort sollen künftig nur noch Hybridfahrzeuge oder besonders schadstoffarme Modelle angeschafft werden. Die meisten Elektrofahrzeuge sind derzeit bei der Flughafen GmbH im Einsatz. Für Neubeschaffungen hat sich die städtische Gesellschaft verordnet, dass „Elektrofahrzeuge grundsätzlich Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffantrieben vorgezogen werden“.

Überwiegend auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor setzt nach eigenen Angaben auch künftig ausgerechnet das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, das gerade eine große Expedition zur Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels in der Arktis begonnen hat.