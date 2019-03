Symbolfoto (picture alliance/Paul Zinken/dpa)

In Bremen sind am Mittwoch zehn Shisha-Bars kontrolliert worden. Das gab die Polizei in einer Mitteilung bekannt. Demnach kontrollierten Vertreter der Polizei, der Feuerwehr, vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr sowie für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, des Hauptzollamts, des Ordnungsamtes sowie der Lebensmittelüberwachung Bars in der Bremer Neustadt, in der Bahnhofsvorstadt sowie im Viertel. In acht Fällen wurden Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz festgestellt. Darüber hinaus stellten die Kontrolleure Verstöße gegen das Jugendschutz- und Nichtraucherschutzgesetz sowie Verstöße nach der Preisangabenverordnung fest. In zwei Fällen liegt der Verdacht des illegalen Glückspiels vor.

Kohlenmonoxid-Warngerät schlägt Alarm

In einer Bar an der Friedrich-Ebert-Straße löste ein CO-Warngerät Alarm aus. Der zugelassene Kohlenmonoxid-Wert war derart überschritten, dass in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Bremen das Lokal umgehend geräumt wurde. Nach 15-minütiger Lüftung konnten die Räume jedoch wieder betreten werden. Offenbar hatten die Mitarbeiter die Entlüftungsanlage falsch bedient. Auch im Breitenweg und im Buntentorsteinweg lagen die CO-Werte in zwei Bars über den Grenzwerten. In beiden Fällen wurde die Nutzung von Öfen untersagt. Positiv hervorgehoben wird eine Bar in der Kornstraße, in der laut Mitteilung keine Verstöße oder Mängel festgestellt wurden. Weitere Kontrollen sollen folgen. (haf)