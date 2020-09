Wer in Gaststätten einkehrt, muss derzeit seine Kontaktdaten hinterlassen. So sollen Corona-Infektionsketten nachvollzogen werden können. (Marijan Murat /dpa)

Die Gästelisten, die seit Ende Mai in der Gastronomie geführt werden müssen, haben in Bremen bisher nicht zur Aufklärung möglicher Corona-Infektionsketten beigetragen. Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde nahmen noch in keinem einzigen Fall Einsicht in solche Listen. Im niedersächsischen Umland ist es ähnlich. Die Interessenvertretung der Gastro-Branche sieht sich deshalb in ihrer Auffassung bestätigt, dass auf die Erfassung der Kundendaten verzichtet werden kann.

In Bremen war die Führung von Gästelisten Ende Mai eine der Voraussetzungen für Lockerungen der Corona-Beschränkungen in der Gastronomie. In den Innenräumen von Lokalen und Restaurants müssen Kunden seither ihren Namen und die Telefonnummer auf Formularen hinterlassen. In Niedersachsen wird zusätzlich die Angabe der Adresse verlangt. Bei keinem Corona-Verdachtsfall, dem die Bremer Gesundheitsbehörde seit dem Frühsommer nachging, ergab sich ein Zusammenhang mit dem Besuch von Gastro-Betrieben. Entsprechende Informationen des WESER-­KURIER wurden von Sprecher Lukas Fuhrmann bestätigt. Die Nutzung solcher Daten sei schlicht nicht erforderlich gewesen.

Anders sieht es bei den Fitnessstudios aus, die ebenfalls laufend Nutzerdaten registrieren. „Da hat es schon Fälle gegeben, in denen wir Infektionsketten erfolgreich nachverfolgen konnten“, sagte Fuhrmann.

Bremen ist kein Einzelfall. Auch im Landkreis Diepholz hat das Gesundheitsamt bisher noch nie die Gästelisten von Lokalen durchforstet, wenn es darum ging, Kontakte zu rekonstruieren. Für Delmenhorst gilt laut der Stadtverwaltung Selbiges.

Gästelisten wirken auf viele potenzielle Gäste abschreckend

Zehntausende Menschen haben also in den zurückliegenden Monaten ohne erkennbaren Nutzen Berge von Papier beschrieben. Es überrascht deshalb kaum, dass man beim Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in der Fortsetzung dieser Praxis keinen großen Sinn erkennt. „Für uns wäre es eine große Erleichterung, wenn wir die Listen nicht mehr führen müssten“, appelliert die Bremer Geschäftsführerin Nathalie Rübsteck an die Politik. Nach ihren Erfahrungen wirkt die geltende Pflicht zur Eintragung in Gästelisten auf viele potenzielle Gäste nach wie vor abschreckend, für manche sei sie ein Grund, der Gastronomie ganz fernzubleiben. Mit einem Teil der Lokalbesucher müsse man nach wie vor über die Notwendigkeit der Datenabgabe diskutieren. Andere verwendeten Fantasienamen und -telefonnummern und entzögen sich so dieser Pflicht.

Dass in vielen Fällen wohl geschummelt wird, vermutet auch der Bremer Wirt Jens Pischke, der im Hauptbahnhof die Gaststätte „B1“ betreibt. „Es dürfte wohl etwas weniger als die Hälfte der Kunden sein, die unrichtige Namensangaben macht oder absichtlich einen Zahlendreher in die Telefonnummer einbaut“, schätzt Pischke. Seien die eingetragenen Namen offenkundiger Unsinn, spreche sein Personal die Personen auch mal darauf an, „aber wir sind nicht berechtigt, die Daten zu überprüfen. Das würde uns auch in der Praxis überfordern“, sagt der Gastronom und ergänzt: „Wenn die Pflicht zur schriftlichen Registrierung überhaupt noch irgendeinen Sinn ergibt, dann indem sie den Leuten in Erinnerung ruft, dass wir nach wie vor ein Problem mit Corona haben.“

Im Bremer Senat wird über einen Verzicht auf die Datensammlung in der Gastronomie gegenwärtig nicht nachgedacht – wohl aber über eine Änderung der rechtlichen Grundlagen. Hintergrund ist ein Urteil des saarländischen Verfassungsgerichts, das in den vergangenen Wochen bundesweit Beachtung gefunden hat. Ähnlich wie in Bremen hatte auch das Saarland in seine Corona-Verordnung Vorschriften zur Kontaktnachverfolgung infizierter Personen eingebaut. Diese Verordnungen sind ein Akt der Exe­kutive, das Parlament ist außen vor. Und genau daran nahmen die saarländischen Richter Anstoß. Die Pflicht zur Registrierung persönlicher Daten bei Gaststättenbesuchen und anderen Gelegenheiten stelle einen so massiven Grundrechtseingriff dar, dass er durch ein vom Parlament beschlossenes Gesetz gedeckt sein müsse. Eine Rechtsverordnung der Landesregierung reiche nicht aus.

Auch in Bremens senatorischen Behörden hat man das Urteil aufmerksam registriert. Zwar weisen die Corona-Verordnungen an Saar und Weser durchaus Unterschiede auf, doch der Tenor des Gerichtsurteils setzt durchaus ein Fragezeichen hinter die bisherigen Beschlüsse des Senats zur Eindämmung der Pandemie. Behördensprecher Fuhrmann sagte, es gebe derzeit Abstimmungsgespräche mit der Bundesregierung und anderen Bundesländern, ob und wie auf den saarländischen Richterspruch zu reagieren sei. „Es wird da bei uns keinen Schnellschuss geben“, so Fuhrmann. Er gehe aber davon aus, dass sich der Senat in naher Zukunft mit der Frage beschäftigt, ob die rechtlichen Grundlagen nachgebessert werden müssen.