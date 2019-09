Daniel Günther (CDU, links), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, und Ulf Kämpfer (SPD), Kieler Oberbürgermeister, zeigen eine Jacke, die die freiwilligen Helfer am Tag der Deutschen Einheit tragen werden. (Carsten Rehder/dpa)

„Mut verbindet“ ist das Leitthema beim diesjährigen Tag der Deutschen Einheit. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls lädt Schleswig-Holstein in seine Landeshauptstadt Kiel zu einem zweitägigen Bürgerfest am 2. und 3. Oktober ein. Wie alle anderen Bundesländer wird auch Bremen an den Feierlichkeiten teilnehmen und auf der traditionellen Ländermeile vertreten sein. Schleswig-Holstein habe derzeit den Vorsitz im Bundesrat inne, aus diesem Grund fänden die Feierlichkeiten in Kiel statt, wie die Bremer Senatskanzlei mitteilt.

Als Bremer Vertreter reisen den Angaben zufolge Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) und der Präsident des Senats, Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), zu den Feierlichkeiten. Am Donnerstag, 3. Oktober, nehmen sie unter anderem an dem ökumenischen Festgottesdienst in der Kirche St. Nikolai sowie dem anschließenden Festakt teil. Bovenschulte sei außerdem Gast einer Diskussionsrunde mit Jugendlichen zu dem Thema „Wie bewegt sich Jugend morgen – Auto, ÖPNV oder E-Roller?“

Nicht nur Vertreter der Politik sind zu der Einheitsfeier eingeladen, auch Bürgerdelegationen reisen nach Schleswig-Holstein. „Für Bremen wurden Delegationsmitglieder aufgrund ihrer ehrenamtlichen Verdienste ausgewählt“, heißt es in der Mitteilung. Einer von ihnen sei etwa Klas Radanke, der als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr gegen den Brand auf einer Werft in Vegesack im Einsatz war. Silke und Sven Bischoff engagieren sich ehrenamtlich bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Sodenmattsee und konnten bei ihren Einsätzen bereits Menschen vor dem Ertrinken retten.

Auf dem Programm der Bürgerdelegationen stehe auch ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD). Auf der Ländermeile präsentieren sich Bremen und Bremerhaven mit mehreren Schwerpunkten, etwa als Industriestandort und Markenstadt.