Mit Gitarre in der Altstadt unterwegs: Sinan Öztürk macht seit Jahren auch auf der Straße Musik. (Christina Kuhaupt)

Sinan Öztürk hat kürzlich zwei Entscheidungen getroffen. Die erste: Er hat das Rauchen aufgegeben, das ist ungefähr drei Wochen her, und sich Schäferhündinnenmix Ivy aus dem Tierheim zugelegt. Die zweite, die die eigentliche ist: Er hat gekündigt. Die Arbeit als Sozialpädagoge, bei der er Jugendliche, die es nicht einfach haben im Leben, bei ihrer Ausbildung unterstützte, war für Öztürk das, was der Job für viele Menschen ist: Ganz okay, bringt eine überschaubare und planbare Menge Geld rein, ist aber nicht das, wofür man eigentlich brennt. Für Öztürk, 29 Jahre alt, ist das die Musik.

Er sagt: "Ich will nicht mit 80 Jahren aufwachen und mich dann fragen müssen, warum ich es nie gemacht habe." Also macht er jetzt einfach mal, auch wenn da natürlich so einige Zweifel sind – bei den Eltern und Freunden, aber auch bei ihm selbst. "Die freuen sich für mich, haben aber auch ein bisschen Schiss, dass ich unter einer Brücke lande. Und ich verstehe diese Ängste", sagt Öztürk, der aus einer deutsch-türkischen Familie stammt. "Aber ich sehe es auch so: Ich weiß sicher, dass am Ende des Sozialpädagogik-Regenbogens kein Topf mit Golf auf mich wartet. Aber am Ende des Regenbogens von Sinus vielleicht schon."

Gesangsduell gegen Joko Winterscheidt

Sinus ist der Name, unter dem Öztürk seine Karriere als Sänger voranbringen will. Schon vor seiner Kündigung hat er nicht nur hobbymäßig gesungen und getanzt. Als Jugendlicher gewann er einige Hip-Hop-Wettwerbe, gab Unterrricht. Er ist seit sechs Jahren als Straßenmusiker immer mal wieder unterwegs in der Stadt, zuletzt allerdings seltener. Das liege auch am strengen Regiment des Ordnungsamts, sagt Öztürk, den man nicht übersehen kann, wenn er irgendwo steht mit seiner Gitarre, ein freundlicher Bär.

Vor einem Jahr gewann er in der Pro-Sieben-Produktion "Die beste Show der Welt" ein Gesangsduell gegen Joko Winterscheidt. Im Moment ist er Kandidat in der Neuauflage der Talentshow "X Factor". Am Montag wird sein erster Auftritt vor der Jury auf Sky ausgestrahlt (Sendetermine ab 19.10 Uhr). Ob er Sido, Thomas Anders, Ignacio Uriarte von Lions Head und Jennifer-Rostock-Frontfrau Jennifer Weist überzeugen konnte, dazu darf Öztürk natürlich noch nichts sagen.

Dass er bei der Show mitmacht, war nicht der Auslöser für seine Kündigung. Zum ersten Casting ging er spontan in der Mittagspause, weil er kurz vorher zufällig ein Werbebanner bei Facebook gesehen hatte. Und nun ist die Teilnahme eine Chance, seine eigenen Songs, die er irgendwo zwischen Pop und Soul verortet, viele Menschen hören zu lassen.

Als er nach der ersten Runde das "Go" von der Produktionsfirma in der Tasche hatte für die nächste Runde vor der Jury, "habe ich schon länger nachgedacht", sagt der Sänger. "Aber dann habe ich mich dafür entschieden, es zu machen, weil ich dort eigene Songs präsentieren darf." Auf der Straße sang er hauptsächlich Cover-Songs, auch in seinem Youtube-Kanal sind die Videos zu sehen, in denen er Ed-Sheeran- oder Andreas-Bourani-Lieder singt.

"Für meine Cover-Versionen habe ich schon viel Feedback bekommen. Aber ich habe noch nicht viel Eigenes gezeigt, dafür fehlt mir noch die Bestätigung", sagt Öztürk. Die könnte ihm die Show bringen, und damit sein eigentliches Projekt vorantreiben: die Veröffentlichung seines ersten Albums. Dafür hat er jetzt eine Crowdfunding-Aktion auf dem Portal Startnext gestartet, wenige Tage nach Beginn sind von den ausgerufenen 5500 Euro knapp 250 zusammen. "Attitude" hat sich Öztürk auf den linken Arm tätowieren lassen, um sich selbst immer mal wieder daran zu erinnern, dass alles eine Sache der Einstellung ist.

Kein naiver Träumer

"Gehe ich positiv an etwas heran, wird es viel eher gelingen, als wenn ich vorher negativ denke", sagt er. Also: "Von meinem Können her müsste es klappen." Nur ist es eben so, dass nicht nur Können über den Erfolg entscheidet. Öztürk: "Du kannst kein Talent, aber Glück und Geld haben und es klappt. Hast Du nur Talent, aber kein Glück und kein Geld, hört dich vielleicht nie irgendjemand."

Bislang ist Öztürks Weg eher der zweite gewesen. Freunde sagen, er hätte schon viel erreicht und solle doch mal stolz auf sich sein. Er aber sagt: "Bis jetzt hatte ich weder Geld noch so richtig viel Glück. Ich möchte von meiner Musik leben können und mich vor allem auch langfristig etablieren." Weil Öztürk kein naiver Träumer ist, hat er einen Businessplan aufgestellt.

Und er hat sich neben der Konzentration auf seine eigene Musik als Gesangslehrer selbstständig gemacht. Das sei überraschend gut angelaufen, sagt er, soll aber Nebensache bleiben. Zwei Jahre will sich Öztürk Sinan nun Zeit geben. Wenn es bis dahin klappt, großartig. Und wenn nicht? "Dann arbeite ich eben wieder als Sozialpädagoge. Aber dann habe ich es wenigstens versucht."