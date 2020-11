Beim Terroranschlag in Wien wurde auch ein Bremer verletzt. (Roland Schlager / dpa)

Beim Terroranschlag in Wien ist am Montag auch ein Bremer verletzt worden. Das hat eine Sprecherin der Innenbehörde dem WESER-KURIER auf Anfrage bestätigt. Der Mann befinde sich in ärztlicher Behandlung. Er sei schon länger in Wien ansässig, aber nach wie vor in Bremen gemeldet. Nähere Angaben zur Identität der Person waren nicht zu erhalten.

Ein islamistisch motivierter Attentäter hatte am Montagabend in der Wiener Innenstadt auf Unbeteiligte gefeuert und dabei vier Menschen getötet und 22 verletzt. Der 20-jährige Attentäter wurde von der Polizei erschossen.