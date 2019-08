Das Alloheim-Pflegezentrum an der Marcusallee wird ab September von der Specht & Tegeler Seniorenresidenzen betrieben. (Karsten Klama)

Die Pflegeeinrichtung der Alloheim-Gruppe an der Marcusallee bekommt ab dem 1. September einen neuen Betreiber: Die Specht & Tegeler Seniorenresidenzen aus Bremen übernimmt den Betrieb des Pflegezentrums, das seit 2017 wegen mutmaßlicher Pflegemängel und anderer Missstände in den Fokus der Aufsichtsbehörde geraten war. Die Bremische Wohn- und Betreuungsaufsicht hatte zeitweise einen Belegungsstopp für die Einrichtung verhängt.

Mehr zum Thema Wegen Mängeln in der Pflege Belegungsstopp für Bremer Altenheim Die Sozialbehörde hat dem Seniorenheim an der Marcusallee verboten, weitere Bewohner aufzunehmen. ... mehr »

Das Bremer Unternehmen übernimmt die Einrichtung mit 132 Plätzen von der Düsseldorfer Alloheim-Gruppe, die nach eigenen Angaben 210 stationäre Pflegeeinrichtungen, 75 Standorte mit betreutem Wohnen und 26 ambulante Pflegedienste betreibt. Neben dem Pflegezentrum an der Marcusallee gehört in Bremen außerdem das „Haus Holler Fleet“ an der Osterholzer Heerstraße zu dem Düsseldorfer Konzern. Medienberichten zufolge soll es auch in anderen Einrichtungen zu Pflegemängeln gekommen sein.

"Für die Bewohner und Mitarbeiter ändert sich durch unseren Start nichts. Wir wollen einen nahtlosen Übergang erreichen", betont Rolf Specht, Geschäftsführer der Specht & Tegeler Seniorenresidenzen. Die Mitarbeiter habe der Geschäftsführer in einer Versammlung unter anderem mit den Worten "Ich möchte, dass dies der beste Pflegebetrieb Bremens wird", wie Meyenberg betont. Die Sozialbehörde wurde nach Angaben der Sprecherin von der Übernahme informiert.

Mehr zum Thema Kritik an Bremer Pflege-Einrichtung Schwere Vorwürfe gegen Alloheim Kritik an der Pflege-Einrichtung von Alloheim an der Marcusallee ist in den vergangenen Wochen ... mehr »

"Wir glauben, dass solch eine herausfordernde Aufgabe besser von Bremen aus geführt werden kann. Eine Rolle spielt die Ortsnähe, und wir haben viel Erfahrung mit dem Betrieb von Pflegeeinrichtungen", betont die Sprecherin der Specht & Tegeler Seniorenresidenzen, Frauke Meyenberg. Das Unternehmen ist eine gemeinsame Betreibergesellschaft der Specht Gruppe aus Bremen und der Tegeler-Gruppe aus Wunstdorf. Mit der Übernahme der Pflegeeinrichtung am Rhododendron-Park handelt es sich um die sechste Pflegeeinrichtung, die von dem Bremer Unternehmen betrieben wird. Neben einem Standort in Rheinland-Pfalz gehören weitere in Sulingen, Stuhr, Tarmstedt und in Hamburg dazu.

Zwei weitere Immobilien in Delmenhorst und Oldenburg mit insgesamt rund 150 Plätzen befinden sich nach Angaben der Sprecherin im Bau. In Bremen baut die Gruppe in Oberneuland die Kaemena-Residenz an der Rockwinkeler Landstraße. Bauherr ist die Specht-Gruppe, betrieben wird die Einrichtung künftig ebenfalls von der Specht & Tegeler Seniorenresidenzen - die zur Specht-Gruppe gehört.