Schüler werden sich an die Container auf ihren Pausenhöfen gewöhnen müssen. (Walter Gerbracht)

Wird es eine Generation von Kinder geben, die ihre gesamte Schulzeit im Container verbringen muss? Die Vorstellung, dass etliche Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien ihr Klassenzimmer in Mobilbauten einrichten, sei erschreckend und unvertretbar, sagte Thomas vom Bruch, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, in der Bildungsdeputation.

Die Deputierten machten den Senatsbeschluss von vergangener Woche am Mittwoch noch einmal zum Thema. Wie berichtet, soll mit einem Sofortprogramm von zehn Millionen Euro sichergestellt werden, dass nach den Sommerferien ausreichender Unterrichtsraum für 56 zusätzliche Klassen vorhanden ist. Der erhöhte Bedarf soll fast ausschließlich durch Container gedeckt werden.

Besonders die CDU-Fraktion und die Linken haben erhebliche Zweifel an dem Verlauf dieser politischen Entscheidung. Kristina Vogt, Vorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, ärgerte sich vor allem über die Senatsvorlage zu der Deputationssitzung. „Natürlich ist es richtig und wichtig, dass die Container an den Schulen aufgestellt werden, damit im Sommer alle Kinder im Land Bremen unterrichtet werden können. Aus der Vorlage ist aber nicht nachvollziehbar, warum die Planung erst so spät kommt und warum diese nicht Teil der regulären Haushaltsberatungen im vergangenen Herbst war“, sagte sie.

„Momentan sind Container unsere einzige Option“

Der gesamte Vorgang sei nicht nur aus Sicht des Parlamentes ärgerlich, sondern erst recht für die betroffenen Schulen. „Wertvolle Monate zur Bauplanung sind verloren gegangen, die Bagger könnten schon seit Januar rollen“, so Vogt weiter. Zudem müsse die Größe der Container in Relation zu der Anzahl der Kinder in den Klassen stehen. Auch die CDU forderte erneut eine schnellere Umsetzung von anstehenden Baumaßnahmen.

Dass die Mobilbauten keine dauerhafte Lösung für den Unterricht sein können, darüber waren sich alle Deputierten einig. Das betonte auch Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) noch einmal. „Momentan sind Container unsere einzige Option, wenn wir allen einen Platz anbieten wollen“, fasste Matthias Güldner von den Grünen die Situation zusammen. Eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative habe es auf die Schnelle nicht gegeben.