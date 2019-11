Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) kritisiert die Bildungsratabsage. (Archivbild) (Christina Kuhaupt)

Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) sieht im Rückzug der Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg aus dem Bildungsrat eine Absage an die bessere Vergleichbarkeit der Schulstandards. „Der föderale Egoismus der Südländer hilft der Sache nicht“, erklärte Bogedan am Dienstag auf Nachfrage. CDU und SPD hatten den Nationalen Bildungsrat mit Sitz in Berlin in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, Bayern und Baden-Württemberg hatten am Sonntag den Austritt aus diesem Gremium erklärt.

Ebenfalls am Dienstag hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sein Verständnis für die Entscheidungen der beiden Länder bekundet. "Der Nationale Bildungsrat ist gescheitert“, sagte er der „Rheinischen Post“. Er setzt sich nun für einen Staatsvertrag ein, mit dem das Ziel des Gremiums umgesetzt werden solle: vergleichbare Standards in den Schulen, um somit Kindern und Jugendlichen den Schulwechsel über Landesgrenzen hinaus zu erleichtern. Das soll aus Laschets Sicht nun die Kultusministerkonferenz (KMK) gewährleisten. „Es entspricht auch viel stärker unserer föderalen Ordnung, wenn die Länder die aktiven Akteure sind – als uns durch ein Bundesbildungsministerium aus Berlin koordinieren zu lassen“, so der Minister.

Bremens Bildungssenatorin kann diesen Vorschlägen nichts abgewinnen. Der KMK-Präsident Alexander Lorz, CDU-Kultusminister in Hessen, habe ein Jahr Zeit gehabt, Dinge zu forcieren. „Die Bilanz ist mau“, so Bogedan. Zuletzt sei es den CDU-geführten Bundesländern nur noch um die Blockade des Bildungsrates gegangen, anstatt „konstruktive gemeinsame Beschlüsse in der KMK zu fassen“.