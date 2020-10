Wieder geöffnet, wenn auch nicht mehr durchgehend: Das Eros 69 an der Duckwitzstraße in der Neustadt. (Christina Kuhaupt)

Vor gut 13 Monaten wurde das Großbordell Eros 69 in der Duckwitzstraße unter heftigen Protesten der Anwohner eröffnet. Fast die Hälfte der Zeit herrschte hier coronabedingt kein Verkehr, doch seit fast vier Wochen ist Prostitution in Bremen wieder erlaubt. Der Ehemann von Bordell-Chefin Martina Pröhl ist eine Größe im Rockermilieu – und gleichzeitig Angestellter des betreibenden Unternehmens. Bislang haben die Bremer Behörden damit aber kein Problem.

Wie aber ist es mit den Neustädtern? Haben sie das Etablissement inzwischen akzeptiert, ist der Widerstand dagegen erlahmt? Haben sich ihre Befürchtungen bewahrheitet? Und wie läuft der Betrieb hinter den abends rot angestrahlten Mauern? Nicht auf alle Fragen – vor allem nach Details – bekommt man leicht Antworten.

Martina Pröhl, Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft des Eros 69, überlässt das gleich dem Anwalt des Betriebes. Wie rentiert sich ein 25-Zimmer-Laufhaus, in dem fast ein halbes Jahr lang nichts läuft? Wie überbrückten die Mieterinnen der Zimmer die Zeit, wie ist die Nachfrage jetzt? „Schon aus Gründen des Wettbewerbs“ gebe es keine Stellungnahme zur aktuellen und vergangenen Lage des Unternehmens und „überwiegend internen Geschäftsvorgängen“, heißt es in dem Anwaltsschreiben.

Auf der Homepage des Eros 69 sind immerhin elf Frauen zu sehen, die ihre Dienste in den Zimmern anbieten. Und weitere Sexarbeiterinnen werden mit folgendem Angebot umworben: „Wenn du eine Woche zahlst, hast du die 2. Woche mietfrei.“ Allerdings ist auf Nachfrage nicht zu erfahren, wie hoch denn die Miete ist und wie viele Zimmer überhaupt noch frei sind. Vor dem Umbau des Gebäudes Anfang 2017 war von 50 bis 60 Frauen die Rede, die hier im Schichtbetrieb arbeiten sollten – davon scheint man recht weit entfernt zu sein.

Ortsamt gegen Wirtschaftsbehörde

Noch mehr als das Gewerbe an sich und die Größe des Betriebes stört dessen Gegner die Tatsache, dass der Ehemann von Martina Pröhl einst Anführer des Rockerclubs „Hells Angels MC“ in Bremen war (Charter „West Side“). Nun ist er Präsident der Ortsgruppe in Delmenhorst, des Charter „Key Area“. Wird das Eros 69 also von einer Gruppierung kon­trolliert, die in Bremen seit 2013 als kriminelle Vereinigung verboten ist?

Wolfgang Budde ist davon überzeugt. Schon vor zehn Jahren engagierte er sich als Sprecher der Bürgerinitiative Rembertiviertel gegen die Rocker und deren Clubhaus am Dobben. Und auch nach dem Vereinsverbot und Abriss des Clubhauses setzt er seinen Kampf gegen die Umtriebe der Motorrad-Outlaws fort – unter anderem mit etlichen Anfragen bei den Behörden. In Sachen Eros 69 verweist er auf eine Antwort des Innenressorts vom 23. April. Darin heißt es: „Kontrollen im Umfeld der Prostitutionsstätte Eros 69 ergeben Erkenntnisse über die Anwesenheit von Personen, die dem Verein HAMC West Side und HAMC Key Area zugeordnet werden können.“ Solche Personen seien auch bei Eröffnung des Etablissements Ende vorigen August zugegen gewesen: „Ein Führungsmitglied wurde als Angestellter der Prostitutionsstätte Eros 69 vorgestellt“, schrieb die Innenbehörde an Budde.

Damit heute konfrontiert, antwortet Polizeisprecher Nils Matthiesen knapp: „Dazu äußern wir uns aus kriminaltaktischen Gründen nicht.“ Handelt es sich bei dem „Führungsmitglied“ nun um den Ehemann, Chef des Charters „Key Area“? „Zu einzelnen Personen können wir keine Auskunft geben“, antwortet Bremens Polizei.

Dafür geht der Anwalt des Betriebes in die Offensive. Die Äußerungen im Antwortschreiben der Innenbehörde an Budde nennt er „unzutreffend“. Im Auftrag seiner Mandantin stellt er klar, dass der Ehemann von Martina Pröhl „kein Angestellter des Eros 69 ist, sondern lediglich im technischen Bereich bei meiner Mandantin, also der Joy Company GmbH, als Angestellter tätig ist“.

Nicht weisungsbefugt

Die Joy Company mit Sitz in Stuhr betreibt „gewerbliche Zimmervermietung“ – im Eros 69. Wenn der Anwalt von „seiner Mandantin“ schreibt, meint er nicht Martina Pröhl, sondern die Joy Company. Und in deren Namen betont er, dass der Ehemann von Martina Pröhl „weder direkt noch indirekt Aufgaben und Tätigkeiten der Geschäftsführung“ übernehme noch weisungsbefugt sei. Und weder er noch die Hells Angels stünden „hinter meiner Mandantin, der Geschäftsführung und/oder den Gesellschaftern“.

Für eine entsprechende Überprüfung des Bordells ist laut Polizei das Wirtschaftsressort zuständig. Und für jenes wiederum gilt „unverändert“, dass „von den zuständigen Behörden, der Polizei Bremen und der Polizei in Niedersachsen bislang keine Erkenntnisse übermittelt wurden, aufgrund derer von einer Unzuverlässigkeit auszugehen ist und damit die Erlaubnis zu widerrufen wäre“. So habe man auch „keine Erkenntnisse über die Beschäftigung von Mitarbeiter*innen, die Verbindungen zu den Hells Angels haben“. Es folgt der Hinweis, dass die Rockertruppe zwar in Bremen verboten sei, „nicht aber in Niedersachsen, dem Sitz der Betreiber-GmbH“.

Annemarie Czichon, Leiterin des Ortsamtes Neustadt, teilt den offiziellen Befund der Wirtschaftsbehörde nicht. Sie findet es „unerträglich, dass es hier ein Bordell mit Bezug zu den ,Hells Angels‘ gibt“. Für den Stadtteil sei es „eine Katastrophe, dass es nicht gelungen ist, das baulich zu verhindern“. Andererseits seien die letzten Telefonate mit den Beiräten dazu Monate her. Und die Lage des Bordells im Gewerbegebiet an der B 75 sei ja auch so, dass eher die Bürger in Huchting betroffen seien. Von dort hätten sie eine Reihe Beschwerden erreicht, allerdings eher grundsätzlicher als konkreter Natur.

„Keine Beanstandungen“

Konkret muss es aber schon sein, wenn man nach dem Prostituiertenschutzgesetz die Erlaubnis zum Betrieb eines Bordells versagen will. Widerspricht das Betriebskonzept dem öffentlichen Interesse, liegt eine Gefährdung der Jugend vor, sind erhebliche Nachteile oder Belästigungen für die Allgemeinheit zu befürchten? Für all dies konnten laut einem Schreiben der Wirtschaftsbehörde vom Januar „keine Anhaltspunkte festgestellt werden“.

Beim Verein Nitribitt, einer Bremer Beratungsstelle für Prostituierte, reagiert man sehr zurückhaltend, wenn es um die Strukturen im Eros 69 geht: Da bestünden „eher keine Kontakte“, heißt es. Bei den Anwohner-Demos gegen das Bordell sei Nitribitt jedoch auch präsent gewesen. Und man betont: „Unser Job ist es, die Frauen zu unterstützen, nicht die Betreiber.“

Und heute? Gibt es mehr Kriminalität im Quartier, Verwahrlosung, Vandalismus? „Nach derzeitigen Erkenntnissen können aus kriminalpolizeilicher Sicht keine Auffälligkeiten im Quartier erkannt werden, die mit der Eröffnung des Eros 69 zusammen stehen“, sagt die Polizei. Wie es aussieht, werden die Neustädter bis auf Weiteres mit dem Großbordell leben müssen – zumindest, solange es sich für dessen Betreiber rechnet.

Weitere Informationen

Corona und käuflicher Sex

Für Bremens Prostituierte endete die corona-bedingte monatelange Zwangspause am 9. September. Davor gab es für kurze Zeit Unterstützung von der Bremer Aufbaubank, anschließend für viele Arbeitslosengeld II, berichtet man bei der Beratungsstelle Nitribitt e.V. Eine Mitarbeiterin des Vereins sagt aber auch, dass ausländische Sexarbeiterinnen oft in ihr Heimatland zurückgekehrt seien. Viele hätten kaum Ersparnisse gehabt, um die Zeit hier zu überbrücken.

Inzwischen herrsche trotz der strengen Auflagen in der Rotlicht-Szene wieder Betrieb. Die Klientel sei die gleiche wie vorher und kaum kleiner, heißt es bei Nitribitt. Befragte Prostituierte sagten, dass die Freier größtenteils die Vorschriften akzeptierten: Maskenpflicht, Angabe von Kontaktdaten, Alkoholverbot, Hygieneregeln.

Kontrollen finden offenbar regelmäßig statt: „Das Ordnungsamt war sowohl in der Cuxhavener Straße als auch in der Helenenstraße“, sagt die Nitribitt-Mitarbeiterin. Der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen (BesD) hat gemeinsam mit verschiedenen Gesundheitsämtern ein detailliertes neunseitiges Hygienekonzept entwickelt, das auf dessen Homepage abgerufen werden kann. Laut Nitribitt wird das gut angenommen: „Die Frauen haben ihre Hausaufgaben gemacht.“