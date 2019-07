Laut der neuen Geschäftsordnung der Bremer Bürgerschaft gelten jetzt verschärfte Regeln. (Christina Kuhaupt)

In der Bürgerschaft gelten ab jetzt verschärfte Regeln – für den Fall, dass sich einer oder eine der 84 Abgeordneten ziemlich daneben benimmt. In der konstituierenden Sitzung bestätigte das Parlament Änderungen der Geschäftsordnung, die das Präsidium Ende März beschlossen hatte. In Paragraf 54, der zum Kapitel „Ordnungsbestimmungen“ gehört, und der Ausschlüsse von Abgeordneten während der Sitzungen wegen „grober Ungebühr“ regelt, wird klargestellt, dass ein Parlamentarier auch ohne vorherigen Ordnungsruf durch den Präsidenten, also eine Ermahnung, des Saales verwiesen werden kann. „Dies ist etwa bei nicht zu duldenden, besonders eklatanten Verstößen denkbar“, begründen Präsident Frank Imhoff (CDU) und seine Stellvertreterinnen Antje Grotheer (SPD) und Sülmez Dogan (Grüne) in ihrer Erklärung die Änderungen. Neu ist auch, dass „grobe Ungebühr“ mit einem Ordnungsgeld von bis zu 1000 Euro bestraft werden kann.

Einen direkten Zusammenhang mit der AfD, die erstmals in Fraktionsstärke in der Bürgerschaft sitzt, gibt es laut Grotheer nicht. Allerdings hatte sie die Neufassung der Hausregeln auch mit einem „veränderten Klima“ und „härteren Auseinandersetzungen“ in anderen Landtagen, in denen es schon AfD-Fraktionen gibt, begründet. Den letzten Ordnungsruf gab es 2007 gegen Siegfried Tittmann von der rechtsextremen DVU.