Leitet an diesem Mittwoch die konstituierende Sitzung: die scheidende Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer (SPD). (Christina Kuhaupt)

Wenn ein Parlament das erste Mal nach einer Wahl zusammen kommt, ist die Aufmerksamkeit groß. Es ist der Moment für große Reden und grundsätzliche Worte. Diesen besonderen Moment wird an diesem Mittwoch Antje Grotheer (SPD) gestalten. Die Bürgerschaftspräsidentin, die Ende März die Nachfolge des verstorbenen Christian Weber antrat, wird sich nicht zur Wahl stellen, weil das Amt an die stärkste Fraktion und damit an die Christdemokraten geht. Grotheer soll Vizepräsidentin werden.

Wenn Antje Grotheer an diesem Mittwochmorgen die konstituierende Sitzung der Bremischen Bürgerschaft leitet und sich an die 83 Abgeordneten vor sich wendet, wird mit einer langjährigen, inoffiziellen Tradition gebrochen: dass der oder die älteste Abgeordnete die erste Sitzung der neuen Legislaturperiode leitet.

In diesem Jahr trete ein Sonderfall ein, erklärt Dorothee Krumpipe, die Sprecherin der Bürgerschaft. Für Grotheer ist es rechtlich möglich, die Sitzung zu leiten – im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Christian Weber. Der war bis zu seinem Tod 20 Jahre lang Bürgerschaftspräsident. Als Präsident durfte er die Sitzung, in der er sich selbst wählen lässt, nicht führen. Daher fiel diese Aufgabe, wie dies auch im Bundestag üblich war, bisher dem oder der Ältesten zu.

„In der Geschäftsordnung der Bürgerschaft war ein Alterspräsident nie festgeschrieben“, sagt Krumpipe. „Es war immer nur eine interfraktionelle Vereinbarung, dass der oder die Älteste es machen soll.“ In einer Besprechung mit Vertretern sämtlicher Fraktionen sei in der vergangenen Woche festgelegt worden, dass Grotheer die Sitzungsleitung übernimmt. „Alle waren damit einverstanden“, sagt Krumpipe, auch der anwesende AfD-Abgeordnete Thomas Jürgewitz.

Der wiederum sieht sich ausgetrickst. Denn nach aktuellem Stand wäre Frank Magnitz von der AfD mit seinen 67 Jahren der älteste Abgeordnete. „Es wurde nie zur Diskussion gestellt“, sagt Jürgewitz. „Es wurde dargestellt als Frau Grotheers letzter Auftritt als Parlamentspräsidentin.“ Magnitz selbst sagt auf Anfrage, er hätte gern die Sitzung geleitet.

Vorgaben der Geschäftsordnung

Der Bürgerschaftssprecherin zufolge spielte bei der Entscheidung, wer die Sitzung leitet, die AfD keine Rolle. Viel mehr sei mit der scheidenden Bürgerschaftspräsidentin als Sitzungsleiterin eine Möglichkeit ergriffen worden, die es zuvor unter Weber nicht gegeben habe. „Die Entscheidung, Antje Grotheer als Sitzungsleitung für die konstituierende Sitzung bis zur Wahl des neuen Bürgerschaftspräsidenten vorzusehen, steht in keinem Zusammenhang mit der AfD und erklärt sich alleine aus den Vorgaben der Geschäftsordnung“, teilt die FDP-Fraktion mit. Die Geschäftsordnung der Bürgerschaft sieht vor, dass der Vorstand der vorherigen Amtsperiode die erste Sitzung vorbereitet.

Thomas Röwekamp, CDU-Fraktionschef, sagt, bei dem Vorschlag, dass die scheidende Präsidentin Grotheer die konstituierende Sitzung eröffnet, habe es weder Protest noch Gegenvorschläge gegeben. Die Grünen-Fraktion teilt mit: „Einen Automatismus, wer die konstituierende Parlamentssitzung leitet, gibt es nicht.“ Ähnlich argumentiert die Linksfraktion: „Aus unserer Sicht gibt es keinerlei Grundlage dafür, warum Herr Magnitz die Sitzung hätte leiten sollen.“ SPD-Fraktionschef Andreas Bovenschulte findet: „Ich persönlich finde es absolut richtig und halte es für eine sehr gute Wahl, dass Antje Grotheer die Sitzung eröffnet.“ Sie habe in den wenigen Monaten ihrer Amtszeit bewiesen, dass sie eine wirklich gute Repräsentantin für das Parlament sei.

Eröffnungsrede als Möglichkeit für einen Weckruf an das Parlament

„Ich glaube, sie macht das in exzellenter Weise“, sagt auch Bernd Ravens, langjähriger Bürgerschaftsabgeordneter. Vor vier Jahren war er mit 71 Jahren Alterspräsident und leitete die Eröffnungssitzung der Bürgerschaft. Ihm habe das viel bedeutet, sagt er. Er habe lange an seinen Worten gefeilt. Ravens, der mittlerweile kein Abgeordneter mehr ist, sieht die Eröffnungsrede als Möglichkeit für einen Weckruf an das Parlament. Er sagt, es gebe keine Verpflichtung, die AfD in den Vorstand zu wählen. Die Fraktionen von CDU, SPD, Linke und Grüne hatten zuvor angekündigt, Vertretern der AfD-Fraktion nicht ihre Stimme zu geben.

Auch Grotheer hat sich Gedanken gemacht über die Worte, die sie wählen wird. Sie wird ihrer Sprecherin zufolge unter anderem über den Umgang mit Rechtspopulisten sprechen. Auf der Tagesordnung der um zehn Uhr beginnenden Sitzung steht am Mittwoch ansonsten erst einmal Formales. Die Abgeordneten wählen den elfköpfigen Bürgerschaftsvorstand, der aus dem Präsidenten, seinen beiden Stellvertretern und acht Schriftführern besteht. Ebenso werden die Mitglieder des Wahlprüfungsgerichts gewählt und ein Verfassungs- und Geschäftsordnungsausschuss einberufen.

Zur Sache

Wie es auf Bundesebene läuft

Als Alterspräsidentin oder -präsident wird das nach Lebensjahren älteste Mitglied eines Parlaments bezeichnet. Das Amt kann auch so definiert sein, dass es die Person ist, die am längsten ununterbrochen im Parlament sitzt. Im Gegensatz zur Bremer Bürgerschaft ist die Alterspräsidenten-Regel für die konstituierende Sitzung des Bundestags in dessen Geschäftsordnung festgeschrieben. Die Regel wurde 2017 geändert, seit Beginn der 19. Wahlperiode ist nicht mehr der oder die Älteste Alterspräsident, sondern der oder die Dienstälteste. Kritiker werteten dies als Versuch, einen Alterspräsidenten der AfD zu verhindern.