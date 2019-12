Versteht sich als Brückenbauer: Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff, hier beim Festmahl für Bedürftige im Dezember. (Frank Thomas Koch)

Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff macht sich in seiner Neujahrsansprache für einen stärkeren Zusammenhalt in der Gesellschaft stark. "Ich erlebe im Alltag, dass der Zusammenhalt und der soziale Frieden in unseren Städten immer mehr bröckeln", sagt er. Vielen Menschen gehe es nur noch um ihre Partikular-Interessen. „Ein Ihr statt Wir.“ Dabei habe das Gemeinsame Bremen als Stadtrepublik stark gemacht. "Das brauchen wir. Gerade jetzt", sagt Imhoff und appelliert an die Bürger: "Es geht um unsere Zukunft, und die müssen wir gemeinsam gestalten. Und dafür brauchen wir Sie alle. Denn nur gemeinsam sind wir stark.“

Stolz habe ihn gemacht, dass bei der Bürgerschaftswahl im Mai wieder mehr Menschen gewählt haben – ohne dass Rechtspopulisten davon profitiert hätten. „Es berührt mich, diesem Bundesland und seinen Menschen dienen zu dürfen, die aufgeklärt und selbstbewusst ihre Entscheidungen treffen, die weltoffen und tolerant geblieben sind“, sagt Imhoff.

Aber auch: Bremer Politiker müssten weiter an dem Vertrauen arbeiten, indem sie Themen wie gute Schulen, ausreichend Kita-Plätze oder bezahlbare Wohnungen ansprechen. Für Frank Imhoff ist es die erste Neujahrsansprache als Bürgerschaftspräsident. Anfang Juli wurde der CDU-Politiker zum achten Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft gewählt.

Ab 18 Uhr finden Sie die Neujahrsansprache an dieser Stelle.