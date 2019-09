Reaktion auf Entscheidung

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bremer CDU fordert Einsicht in Konzepte der Breminale-Macher

Lisa-Maria Röhling

Die Entscheidung, die Breminale auch in den kommenden Jahren in die Hände von Concept Bureau zu lassen, wird in der Politik positiv aufgenommen. Die CDU fordert dennoch Einsicht in das Konzept.