Für eine Maskenpflicht auch in Bremer Schulen hat sich die CDU ausgesprochen. (Sven Hoppe /dpa)

In Hamburg und Brandenburg werden sich Schülerinnen und Schüler an einen Schulalltag mit Maske gewöhnen müssen, in Niedersachsen zumindest überall dort, wo es in Schulgebäuden eng werden kann. In Nordrhein-Westfalen gilt die Maskenpflicht auch während des Unterrichts – Grundschüler ausgenommen. Bremen gehört bislang zu den Ländern, die die Entscheidung über das Tragen des Gesichtsschutzes den Schulen überlassen wollen.

Das kritisiert die CDU-Abgeordnete Yvonne Averwerser. Sie hält eine von der Behörde vorgeschriebene Pflicht für sinnvoller, zumindest innerhalb der Gebäude und bis zum Platz im Klassenraum sowie überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Masken brauche es nicht nur, um die Kinder vor Ansteckungen zu schützen, erklärt die Fraktionssprecherin für Bildung. „Es würde den Infektionsschutz ohne großen Aufwand deutlich erhöhen und sicher einigen Lehrkräften die Angst vor der Rückkehr in den Präsenzunterricht nehmen.“ Von den Lehrerinnen und Lehrern hänge am Ende ab, ob Kinder unterrichtet werden oder nicht. Averwerser: „Wir brauchen sie so zahlreich wie möglich im Unterrichtsgeschehen.“

Das Unterrichtsgeschehen vor den Sommerferien bewertet die CDU-Politikerin ebenfalls kritisch. Sie fürchtet, dass sich im kommenden Schuljahr die Wissensschere weiter öffnet. Deshalb fordert sie eine Dokumentation der in den ersten Corona-Monaten ausgefallenen Stunden. „In den letzten Monaten wurden einige Schülerinnen und Schüler zu 25 oder sogar 50 Prozent weniger unterrichtet als andere“, sagt Averwerser.

Eine Statistik der Behörde über die Ausfälle gebe es aber bislang nicht. Das bestätigt auch eine Sprecherin des Ressorts. Auch der Zentral­elternbeirat (ZEB) hatte bereits nachgehakt – ergebnislos. „Engpässe kann es natürlich immer geben, aber nicht über Wochen hinweg ohne Ausgleich und Erfassung der Stunden, die den Kindern und Jugendlichen damit entgangen sind“, sagt Averwerser.

Sich auf digitalen Unterricht einstellen

Auch der ZEB fürchtet, dass die ausgefallenen Stundenkontingente an einigen Schulen hoch sein könnten. „Bei einigen Schulen wie der Helgoländer Straße hat das Homeschooling hervorragend funktioniert“, sagt ZEB-Vorstand Martin Stoevesandt, „bei anderen gar nicht.“ Mit dem Sozialindex des Stadtteils habe das nichts zu tun, vielmehr mit der Qualität beziehungsweise den Fähigkeiten und dem Engagement des Personals, sich auf digitalen Unterricht einzustellen. Stoevesandt: „Es hängt sehr von den einzelnen Schulen ab.“

Probleme hatten laut ZEB durch ausgefallene Präsenzstunden die Schülerinnen und Schüler, die Mitte Juni ihre Prüfungen zu den mittleren Abschlüssen abgelegt haben. „Sie hatten teilweise nur 48 Stunden statt der eigentlich vorgesehenen rund 360 Stunden Präsenzunterricht“, sagt Stoevesandt. Abhängig von der Qualität des Homeschoolings sei das für viele schwierig gewesen. Averwerser hält ein Konzept für Hybrid-Unterricht für nötig: „Die versprochenen mobilen Endgeräte garantieren noch keine Qualität.“