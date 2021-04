Für die Ausbildung von Polizeinachwuchs fordert die CDU eine gemeinsame Akademie für Bremen und Niedersachsen. (Christian Charisius / dpa)

„Ernüchternd“ und „eine verlorene Zeit“: Das Fazit der Bremer CDU zu zwei Jahren Innenpolitik unter Rot-Grün-Rot enthält keine Komplimente für SPD, Grüne und Linke. „Es passiert nichts, die Koalition hat sich in diesem Bereich wenig vorgenommen“, kritisiert Thomas vom Bruch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Die CDU hat am Mittwoch ein Papier zum Thema vorgestellt, in dem die Christdemokraten ihre – in einigen Punkten bereits durch Bürgerschaftsanträge hinterlegten – Positionen zu verschiedenen innenpolitischen Themen vereinen. „Wir wollen mit konstruktiven Vorschlägen eine Diskussion anstoßen“, sagt vom Bruch. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Sicherheitsbehörden: Föderale Strukturen müssten evaluiert und möglicherweise langfristig angepasst werden, heißt es in dem CDU-Papier. Dazu gehört nach Meinung der Christdemokraten auch der Verfassungsschutz. Die inhaltliche Begründung: Kriminalitätsstrukturen würden immer internationaler, Bewegungen wie die sogenannten Querdenker vernetzten sich über das Internet und überregionale Strukturen, entsprechend könnten durch die autonom agierenden Länder Sicherheitslücken entstehen. „Nahtstellen der Zusammenarbeit sind immer wieder Fehlerquellen, Ursachen für mangelhafte Effektivität oder zusätzlicher Aufwand für die Koordinierung“, schreiben die sicherheitspolitischen Experten der Partei.

Mehr zum Thema Debatte in Bürgerschaft Bremens Polizeiausbildung auch in Niedersachsen denkbar Hohe Einstellungsjahrgänge, aber auch hohe Altersabgänge – die Personalstärke der Bremer Polizei wächst nur langsam. Eine ungewöhnliche Idee könnte für Abhilfe sorgen. mehr »

Perspektivisch könne man sich deshalb unter anderem beim Verfassungsschutz vorstellen, seine Aufgaben statt durch 16 Landesämter „durch eine dezentral organisierte Bundesbehörde oder in Länderverbünden“ zu organisieren. „Abschaffen wollen wir den Verfassungsschutz auf regionaler Ebene nicht“, sagt vom Bruch. „Wir müssen uns aber fragen, ob unsere Strukturen noch die richtigen sind.“ Auch die Zusammenarbeit von Verfassungs- und Staatsschutz könne durch gemeinsame Datenbestände erleichtert werden, wenn das dem entgegenstehende Trennungsgebot auf unterschiedliche gesetzliche Aufträge beschränkt würde. Corona nimmt die CDU zum Anlass, grundsätzlich über die Erweiterung der Kompetenzen des Bundes nachzudenken. Im Falle ländergrenzüberschreitender Katastrophen (wie Pandemien) soll, so der Vorschlag, die alleinige Weisungsbefugnis beim Bund liegen. Vom Bruch: „Die Sicherheit von morgen braucht eine veränderte Kooperation von Ländern und dem Bund.“

Strukturen bei Polizei/Feuerwehr: Eine stärkere und dauerhafte länderübergreifende Zusammenarbeit wünscht sich die CDU auch zwischen Bremen und Niedersachsen – vor allem bei der Ausbildung künftiger Polizistinnen und Polizisten, aber auch beim Training des Nachwuchses für die Feuerwehr. „Um die Zielzahlen bei der Polizei vor dem Jahr 2026 zu erreichen, ist die Ausbildung die Stellschraube, an der wir drehen können“, sagte Marco Lübke, innenpolitischer Sprecher der Fraktion. „Das aktuelle System ist zu starr. Und selbst wenn das Geld da wäre, hätten wir die Kapazitäten an der Hochschule nicht. Deshalb fordern wir eine gemeinsame Ausbildungsakademie, von der beide Länder profitieren würden.“

Mehr zum Thema Grundstück für Neubau gesucht Feuerwehr in Platznöten Die Freiwilligen Retter der Wache Osterholz brauchen mehr Platz. Das Gerätehaus entspricht nicht mehr den Anforderungen. Ein Neubau muss her, doch dafür fehlt ein ... mehr »

Synergien zwischen Polizei und Feuerwehr sowie den Rettungsdiensten könnten durch eine gemeinsame Einsatzzentrale entstehen. „Vor allem die Leitstelle der Feuerwehr arbeitet derzeit am Limit“, sagt Lübke. „Wir sehen Verbesserungsbedarf, was die Koordination und den Austausch angeht.“

Zur Entlastung der Polizei fordert die CDU, dem Ordnungsdienst weitere Aufgaben zu übertragen und ihn personell um ein Drittel aufzustocken. Gleichzeitig könnten sogenannte Polizeiassistenten mit verkürzter Ausbildung „minderkomplexe“ Tätigkeiten übernehmen. Arbeitszeiten könnten durch Lebensarbeitszeitkonten flexibler gestaltet werden.

Einsatzmittel für Polizei/Feuerwehr: „Aus ideologischen Gründen wird die Arbeit der Polizei behindert und verbürokratisiert“, sagt vom Bruch und meint damit die Diskussionen um das neue Polizeigesetz. Ginge es nach dem Willen der CDU, würden die Beamten nicht nur mit den umgangssprachlich „Taser“ genannten Distanzelektroimpulsgeräten ausgestattet, sondern alle im Außendienst auch mit einer persönlichen Bodycam, ebenso die Dienststellen mit Videoüberwachung. „Wir fordern auch die Einführung einer Fahrradstaffel zur urbanen Strafverfolgung. Osnabrück macht es gerade vor“, sagt Lübke.

Mehr zum Thema Feuerwehr Corona legt Ausbildung lahm Die Zwangspause durch die Pandemie schlägt sich in der Summe der Dienst- und Einsatzstunden im Jahresbericht des Ortsbrandmeisters nieder. Unterm Strich kam die ... mehr »

Digitalisierung: Nicht nur in den Bremer Gerichten sollen Akten in Papierform die Vergangenheit sein, sondern auch bei der Polizei, findet die CDU. „Zugriffe auf Daten müssen mobil möglich sein“, sagt Lübke. Auch im Positionspapier steht die Forderung, die Bürgerschaft 2027 vollständig digital wählen zu lassen.

Extremismus: In dieser Hinsicht sollte man laut CDU auch die Bremer AfD überprüfen. „Es gibt genügend Anhaltspunkte, um sie vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen“, sagt vom Bruch. Auf der anderen Seite müsse es ein Verbotsverfahren für den Verein „Rote Hilfe“ geben, der laut dem Verfassungsschutz linke Straftäter unterstützt.

Zur Sache

Taser und Fahrradstreife

In einigen Punkten unterscheiden sich die Positionen der CDU grundlegend von denen von SPD, Grünen und Linken, in anderen weniger. Vorbehaltlich der Haushaltsverhandlungen plant das Innenressort zum Beispiel, jährlich 225 Anwärter für die Bremer Polizei in Niedersachsen ausbilden zu lassen. Auch eine Fahrradstaffel soll es geben, sie wurde jedoch coronabedingt verschoben. Bei der im März in der Bürgerschaft abgelehnten Einführung der „Taser“ ist die Koalition uneinig. Die SPD wollte sie nach dem Testlauf in Bremerhaven flächendeckend einsetzen, scheiterte aber an Grünen und Linken. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will nun zumindest die Geräte in Bremerhaven erhalten.