Die Bremer CDU ärgert sich, weil der beschlossene Antrag mit dem Titel „Jedes Kind muss Schwimmen lernen“ vom Senat „hintenrum abgebügelt“ wird. (Frank Thomas Koch)

Es war ein kleiner Ausreißer im parlamentarischen Geschehen in Bremen. Die Opposition schafft es Ende April zum ersten Mal in der laufenden Legislaturperiode der Bremischen Bürgerschaft einen Antrag von CDU und FDP gegen die Stimmen von Rot-Grün durchzubekommen. Der Grund: Nicht alle Abgeordneten der SPD-Fraktion hatten es während der Sitzung des Landtages in den Plenarsaal geschafft. So wurde der Antrag „Jedes Kind muss Schwimmen lernen“ gegen den Willen der Regierung beschlossen. Wie nun aus eine Senatsvorlage für die Bildungs- sowie die Sportdeputation hervorgeht, wird dieser Antrag aber nicht umgesetzt. In dem Senatspapier finden sich zahlreiche Begründungen, warum dies nicht möglich ist. Das sorgt für Ärger bei den Christdemokraten.

„Ich bin echt enttäuscht und sauer“, sagt Marco Lübke, sportpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. In diesem Fall werde ein beschlossener Antrag „hintenrum abgebügelt“, und zwar auf eine ziemliche unverschämte Art und Weise. Ihm sei klar, dass die Forderungen natürlich Geld kosten und nicht sofort umgesetzt werden können. Aber sie seien fundiert und entsprechen den Empfehlungen von DLRG und Landesschwimmverbänden. „Hier hätte man zumindest die Punkte prüfen und beispielsweise einen Arbeitskreis bilden könne“, so Lübke.

In dem Antrag fordern CDU und FDP unter anderem eine feste Integration der Schwimmausbildung in Kitas, mehr Aus- und Weiterbildung von Schwimmlehrern und eine Ausweisung der Schwimmfähigkeit der Schüler in den Zeugnissen. Außerdem wollen die Oppositionsparteien, dass das Erlangen des Jugendschwimmabzeichens Bronze als verbindliches Ziel des Schwimmunterrichtes an Grundschulen aufgenommen wird.

Erforderliche Haushaltsmittel stehen derzeit nicht zur Verfügung

In der Senatsvorlage finden sich allerdings zu fast allen Punkten Ausführungen, warum die Maßnahmen nicht umzusetzen sind. So heißt es nicht nur einmal, dass die dafür erforderlichen Haushaltsmittel derzeit nicht zur Verfügung stehen. Bei dem Punkt „Verlagerung des Schwimmunterrichts in die Jahrgangsstufen 1 oder 2“ heißt es dann zum Beispiel, dass angesichts der anstehenden Bäderneubauten mit den damit verbundenen zwischenzeitlichen Verlagerungen weitere Planungen ausgesetzt werden mussten. Zur Erlangung des Jugendschwimmabzeichens heißt es dann wiederum: „Auch die Bädergesellschaft favorisiert eher eine Bewertung nach Lernfortschritt.“

Die CDU empfindet dies schlichtweg als Verweigerung der Umsetzung des Beschlusses. Das sei nicht das, was er unter parlamentarischer Demokratie verstehe, sagt Lübke. „Wenn das zur Regel wird, brauchen wir kein Parlament mehr“, so Lübke. Hier werde mit teils fadenscheinigen Begründungen nur nach Gründen gesucht, die beschlossenen Forderungen abzulehnen. Es sei eine „Beerdigung durch die Hintertür“.