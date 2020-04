Bettina Hornhues ist Sprecherin der Bremer CDU-Fraktion für das Thema Arbeit. Nun hat sie dem Präsidenten der Arbeitnehmerkammer geschrieben. (Frank Thomas Koch)

Ist die Arbeitnehmerkammer als Beraterin und Hilfeleisterin für Angestellte und Arbeiter in der Corona-Krise zu wenig sichtbar? Dieser Ansicht ist zumindest die Bremer CDU. Am Gründonnerstag haben Bettina Hornhues, Sprecherin der Fraktion für das Thema Arbeit, und Fraktionschef Thomas Röwekamp einen Brief an Kammer-Präsident Peter Kruse geschickt. In dem Schreiben, das dem WESER-KURIER vorliegt, kritisieren sie, die Gesellschaft öffentlichen Rechts befinde sich auf Tauchstation.

„Insbesondere Beschäftigte, die aktuell im Homeoffice arbeiten, mit Kurzarbeitergeld über die Runden kommen oder sich schon arbeitslos haben melden müssen, benötigen die Wahrnehmung ihrer Interessen“, heißt es in dem Brief. „Uns fehlt, dass die Arbeitnehmerkammer an der Seite derer steht, die sie vertritt“, sagt Hornhues. Die zentrale Forderung der Bürgerschaftsabgeordneten: Die Arbeitnehmerkammer solle angesichts von Rücklagen von rund drei Millionen Euro die Beiträge, die sie von den rund 400.000 Beschäftigten in Bremen und Bremerhaven automatisch erhält, senken oder einfrieren.

Insbesondere über eine finanzielle Entlastung der Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiteten, solle die Kammer laut CDU im Sinne des Solidargedankens nachdenken, „auch über die Zeit der Krise hinaus“. Der Beitrag, den die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen, beträgt 0,15 Prozent des Bruttolohns. Wer also 3000 Euro auf dem Gehaltszettel stehen hat, zahlt 4,50 Euro pro Monat an die Kammer.

Ausgenommen sind diejenigen, die weniger als 450 Euro verdienen, ebenso Arbeitslose. Insgesamt kommen durch die Beiträge rund 19 Millionen Euro pro Jahr zusammen, mit dem größten Teil werden die Beratungsangebote finanziert. Bei der Handelskammer können laut Sprecher Stefan Offenhäuser Unternehmen, bei denen es im Moment finanziell eng ist, im Moment Beiträge stunden.

Die Handwerkskammer will von ihren Mitgliedern „frühestens nach den Sommerferien“ Beiträge erheben und dann auf „großzügige Stundungslösungen“ anbieten, sagt Hauptgeschäftsführer Andreas Meyer. An der Spitze der Arbeitnehmerkammer hat das Schreiben der CDU Überraschung ausgelöst. „Es ist natürlich das gute Recht einer Fraktion, nachzufragen, was wir in der Krise tun“, sagt Hauptgeschäftsführer Ingo Schierenbeck.

Die Beiträge werde man, das antwortete schriftlich auch Präsident Kruse der Fraktion am Montag, aber nicht senken. „Unsere Einnahmen reduzieren sich im Moment deutlich“, sagt Schierenbeck. Das liege daran, dass Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber Kurzarbeit angemeldet haben, darunter auch große Unternehmen wie Mercedes und die Stahlwerke, währenddessen keine Beiträge zahlen.

Das ist gesetzlich geregelt. Sie blieben aber weiterhin Mitglieder mit Anspruch auf die Dienstleistungen, schreibt Kruse in seiner Antwort. Die Rücklagen der Kammer, die laut Schierenbeck derzeit bei nur rund zwei Millionen Euro liegen, „werden wir auch verwenden müssen, um die Beitragsausfälle zu kompensieren“. Ausgesetzt sind derzeit aber die Gebühren für Beratungen, die sonst Geld kosten, beispielsweise Hilfen für Steuererklärungen.

Kammer weitet Beratung aus

Was Bettina Hornhues ebenfalls kritisiert: dass die Arbeitnehmerkammer anders als Handels- und Handwerkskammer keine Mitarbeiter abstellt, die der Bremer Aufbau-Bank bei der Bewältigung der Antragsflut der Unternehmen auf die Landes- und Bundeshilfen unterstützen. „Wir wünschen uns insgesamt mehr Initiative“, sagt sie, „mehr Sichtbarkeit. In den sozialen Netzwerken finde ich zum Beispiel keine Hinweise auf die Beratungsangebote.“ Zu einem späteren Zeitpunkt wolle sie noch einmal das Gespräch mit der Kammer suchen.

Schierenbeck hegt Bedenken, ob es sinnvoll sei, wenn Arbeitnehmer nun Anträge von Arbeitgebern bearbeiteten. Er verweist wie auch Kruse auf die erhöhte Beratungsleistung seines Hauses. „Wir hatten alleine im März über 5000 Anfragen rund um arbeitsrechtliche Themen“, sagt der Hauptgeschäftsführer. „Außerdem beraten wir auf Bitte des Arbeitsressorts nicht nur Mitglieder, sondern im Moment alle Menschen aus Bremen und Bremerhaven.“

Zusammen mit dem Gesundheitsressort arbeitet die Kammer laut Präsident Kruse daran, einen Pool von Menschen zu erstellen, die in einem Pflegeberuf ausgebildet sind, aber nicht in diesem Bereich arbeiten und bereit wären, im Bedarfsfall einzuspringen. „Wir versuchen auch an anderen Stellen, die stark belasteten Ressorts zu unterstützen“, sagt Schierenbeck. Zudem habe die Arbeitnehmerkammer vom Senat gefordert, sich im Bund für die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes einzusetzen und wie Bayern und Schleswig-Holstein den in der Pflege Beschäftigten einen Bonus zu zahlen.