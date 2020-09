Die CDU-Delegierten kamen in den früheren Produktionshallen von Kellogg in der Überseestadt zusammen. Vorsitzender Jens Eckhoff wurde mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt. (Frank Thomas Koch)

Jens Eckhoff bleibt Vorsitzender der CDU Bremen-Stadt. Der 54-Jährige wurde am Donnerstagabend von den Delegierten des Kreisverbandes mit großer Mehrheit wiedergewählt. Auf Eckhoff, der keinen Gegenkandidaten hatte, entfielen 118 Stimmen von 136 Stimmen, was einem Anteil von gut 90 Prozent entsprach. Auf den Stellvertreterpositionen gab einen Wechsel. Für die Huchtinger Bürgerschaftsabgeordnete Yvonne Averwerser, die nicht wieder antrat, wurde Theresa Gröninger in die Kreisverbandsspitze gewählt. Zweite Stellvertreterin blieb Gabi ­Piontkowski.

Vor der Abstimmung hatte Eckhoff kräftig gegen den Senat ausgeteilt. Der CDU-Chef sprach Rot-Grün-Rot auf allen wichtigen Politikfeldern die Kompetenz ab. So beschwörten die Koalitionsparteien zwar ständig die Verkehrswende, konkret zu sehen sei davon aber nichts. Kein Meter Straßenbahngleis sei in den vergangenen 13 Jahren verlegt worden. Von dieser Negativbilanz versuchten Rote und Grüne durch einen ideologisch motivierten Kampf gegen das Auto abzulenken. Stillstand machte Eckhoff auch in der Stadtentwicklung aus. Der ungeschickte Umgang mit den Shapira-Brüdern, die auf dem Gelände der Sparkasse am Brill einen architektonisch anspruchsvollen Neubau errichten wollten, sei symptomatisch für dieses Versagen. „Der Abstieg wird sich beschleunigen“, prophezeite Eckhoff. Als politischen Hauptgegner der CDU machte er die AfD aus. Sie sei ein Feind der Demokratie und strebe letztlich eine „Systemveränderung“ an. Die CDU stehe deshalb in der Pflicht, die AfD „mit allen Mitteln zu bekämpfen“. Programmatisch sah Eckhoff die Bremer Christdemokraten gut aufgestellt, für die Mitgliederentwicklung gelte das aber nicht. „Wir müssen dort mehr tun“, machte der Vorsitzende klar. Die CDU müsse für junge Leute und insbesondere für Menschen mit ausländischen Wurzeln attraktiver werden. „Die müssen wir mit offenen Armen empfangen“, forderte Eckhoff.

Bremen werde Klimaziele „krachen verfehlen“

Bürgerschaftsfraktionschef Thomas Röwekamp kritisierte in seinem Redebeitrag die Regierungsparteien. SPD, Grüne und Linke hätten außer Ideologie nichts zu bieten. Sogar auf dem Feld der Klimapolitik, das die Koalition für sich reklamiere, sei die Bilanz de­saströs. Während Deutschland auf gesamtstaatlicher Ebene die Klimaziele von Paris 2020 voraussichtlich erreiche, werde Bremen sie „krachend verfehlen“. Am deprimierendsten aber stelle sich die Lage in der Bildungspolitik dar. Röwekamp sprach von „linkem Klassenkampf“, der dazu geführt habe, dass Bremer Schüler in manchen Bereichen einen Leistungsrückstand von bis zu zwei Jahren auf Gleichaltrige in anderen Bundesländer hätten.

Die negative Pointe: Nirgendwo in Deutschland hätten Kinder aus bildungsfernen Familien geringere Chancen auf sozialen Aufstieg als in Bremen.

Die Beratung der Anträge begann erst nach Redaktionsschluss. Auf der Tagesordnung standen unter anderem inhaltliche Vorstöße zu einer besseren Bezahlung der Polizei, zum Nachwuchsleistungszentrum von Werder Bremen und zu einem Mobilitätskonzept für das Neue Hulsberg-Quartier.

Mehr zum Thema Entwicklung der Bremer Innenstadt CDU setzt auf eine grüne Fußgängerzone Die Straßenbahn raus aus der Obernstraße, eine grüne Fußgängerzone oder ein Erlebnisspielplatz auf ... mehr »

Zur Sache

Trasse für den Bremer Osten

Um den Stau in den Stadtteilen Osterholz und Vahr „radikal zu reduzieren“ will der CDU-Stadtbezirksverband Osterholz eine Trasse prüfen lassen. Zwischen dem Mercedes-Benz-Werk und der Autobahn Vahr soll eine Straße als gedachte ­Linie auf einer verlängerten Hermann-Koenen-Straße den Verkehr aus dem Gebiet herausführen. Ein entsprechender Antrag stand beim CDU-Parteitag zur Debatte. „Die Osterholzer und die Sebaldsbrücker Heerstraße sowie die Straßen Semmelweisstraße, In der Vahr und Vahrer Straße sind zu Zeiten der Schichtwechsel im Dauerstau“, sagt Claas Rohmeyer, Vorsitzender des Stadtbezirksverbands und Bürgerschaftsabgeordneter. Die wegfallenden Kleingärten müssten an anderer Stelle wieder eingerichtet werden.