Die CDU bringt einen eigenen Gesetzesentwurf für die Novellierung des Bremischen Polizeigesetzes ins Parlament - darin soll auch der Einsatz von Fußfesseln geregelt werden. (dpa)

Die CDU Bremen bringt einen eigenen Gesetzesentwurf für die Novellierung des Bremischen Polizeigesetzes ins Parlament. Sie reagiert damit auf das Scheitern der rot-grünen Regierungskoalition, die von allen Seiten als notwendig erachtete Novellierung des Gesetzes noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg zu bringen.

Inhaltlich orientiert sich die CDU in ihrem Antrag weitgehend an dem Anfang des Jahres von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) vorgelegten Papier, das der Polizei in bestimmten Bereichen weitergehende Befugnisse als bisher bei der Bekämpfung von terroristischen Gefahren und organisierter Kriminalität einräumt. Dabei geht es unter anderem um die Überwachung von Telekommunikation, um die Ausweitung der Videoüberwachung und um den Einsatz von Fußfesseln.

Die Fraktionen von SPD und Grünen hatten sich hierzu in monatelangen Debatten auf einen gemeinsamen Gesetzesentwurf verständigt, dann jedoch versagten die Grünen dem Vorschlag im April ihre Zustimmung. Es gebe noch noch zu viele offene Fragen, hieß es zur Begründung. Zudem sollten Bremens Bürger mehr in den Entscheidungsprozess eingebunden werden. Faktisch war damit klar, dass es vor der Landtagswahl im Mai 2019 keine Novellierung des Gesetzes geben wird.

"Wir halten das für falsch", sagte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz. Es könne nicht angehen, dass in allen anderen Bundesländern die Polizeigesetze geändert würden, nur nicht in Bremen. "Auch wir haben Gesetzeslücken, die dringend geschlossen werden müssen", um dem Terrorismus und der organisierten Kriminalität bei deren Bekämpfung auf Augenhöhe begegnen zu können.

Die CDU bringt deshalb nach den Sommerferien einen eigenen Gesetzesentwurf ein. Der orientiert sich laut Röwekamp auch an dem neuen Gesetz Niedersachsens und geht damit in einigen Punkten über die Pläne des Bremer Innensenators hinaus. "Aber da lassen wir mit uns reden", signalisierte Röwekamp Einigungsbereitschaft. Man könne im Parlament über jeden der Punkte einzeln abstimmen lassen, denn mit manchen davon seien ja auch die Grünen einverstanden. Nichts zu tun oder das Thema noch über ein Jahr zu vertagen, ginge dagegen nicht. "Das wäre verantwortungslos."