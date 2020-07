Wer Chefin etwa eines Startups ist, hat kein Anrecht auf Mutterschutz oder Elternzeit und muss das Mandat als Vorstand niederlegen oder auch in der Abwesenheit haften. (Silvia Marks /dpa)

Wer Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin ist und Vater oder Mutter wird, kann Elternzeit nehmen – und hat nach ihrem Ende zumindest das Anrecht, den vorherigen Job wieder aufnehmen zu können. Ähnliches gilt für Sabbaticals oder Auszeiten zur Pflege oder Betreuung eines Angehörigen. Vorstände oder Aufsichtsratsmitglieder von Aktiengesellschaften und auch in den meisten Fällen Geschäftsführer von Gesellschaften mit beschränkter Haftung können das nicht.

Sie müssen nach derzeitiger Rechtslage ihre Ämter komplett niederlegen, auch wenn sie nach einer bestimmten Zeit zurückkehren wollten – oder den Posten behalten und auch in der Zeit ihrer Abwesenheit für das Unternehmen haften. Öffentliche Aufmerksamkeit hatte das Thema zuletzt im März erhalten, weil Delia Lachance, Vorstand des Online-Einrichtungsshops „Westwing“, aufgrund ihrer Schwangerschaft von ihrem Posten zurückgetreten war.

Die Bremer CDU hat nun kurz vor der Sommerpause einen Antrag vorgelegt, mit dem sie eine Initiative für rechtliche Änderungen unterstützt. Die Bürgerschaft hat ihn in ihrer Juli-Sitzung an den Ausschuss für die Gleichstellung der Frau überwiesen, wo er zunächst beraten werden soll. Das Ergebnis soll dann voraussichtlich Ende des Jahres im Parlament diskutiert werden.

Mehr Männer als Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten

Natürlich betrifft die aktuelle Regelung sowohl Männer als auch Frauen – und in der Realität wesentlich mehr Männer als Frauen, weil sie nun mal nach wie vor die überwiegende Mehrheit in Vorständen und Aufsichtsräten stellen. Laut einer repräsentativen Befragung der Arbeitnehmerkammer aus dem Herbst 2019 waren im Land Bremen nur 21,2 Prozent der allgemein als Führungskräfte bezeichneten Positionen mit Frauen besetzt. Deutschlandweit, das zeigte das „Managerinnen-Barometer 2020“ des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem Januar, sind 10,4 Prozent der Vorstände in den 200 Top-Unternehmen in Deutschland weiblich und 3,7 Prozent der Aufsichtsratsvorsitzenden.

Aus Sicht von Sina Dertwinkel, Sprecherin der CDU-Fraktion für Frauen und Gleichstellung, wird Frauen die Entscheidung für eine Führungsposition wie ein Vorstandsamt zusätzlich erschwert, wenn in der Praxis so gut wie ausgeschlossen ist, dass sie es im Fall, dass sie Mutter wird oder sich um pflegebedürftige Eltern kümmern will, behalten kann. Auch für Männer sei das geltende Recht nicht mehr zeitgemäß. „Solche Regelungen entsprechen nicht meinem Bild von Gleichstellung und Gleichberechtigung“, sagt die Abgeordnete.

„Im Jahr 2020 darf es nicht sein, dass Frauen und Männer in Führungspositionen aufgrund von Elternzeit, Mutterschutz, Krankheit oder Pflege ihr Mandat nicht für eine bestimmte Zeit ruhen lassen können.“ Deshalb bezieht sich Dertwinkel mit dem Antrag auch auf die bundesweite Initiative „#stayonboard“, die auf Anregung vor allem aus der Szene der Startups nach Lachances Zwangs-Aus entstanden war. Sie setzt sich dafür ein, zunächst das Aktiengesetz insofern zu ergänzen, dass AG-Vorstände ihre Ämter und damit Rechte sowie Pflichten für bis zu sechs Monate ruhen lassen dürfen.

Schwangerschaft und Mutterschaft von Frauen mit Vorstandsposten sowie Eltern-, Genesungs- und Pflegezeiten von Frauen und Männern mit Vorstandsposten müssten gesellschaftlich akzeptiert und möglich sein, heißt es in dem CDU-Antrag. „Wir wollen, dass der Senat die Lage in Bremen bewertet“, sagt Dertwinkel, „und auch, dass das bestehende Recht juristisch geprüft wird.“ Abhängig von den Ergebnissen soll sich Bremen dann im Bundesrat bei diesem Thema engagieren. Auf Bundesebene hofft Dertwinkel auch auf eine Initiative ihrer eigenen Partei. „Ich habe das Thema kürzlich in einer Sprecherrunde angesprochen“, sagt sie. „Es ist positiv aufgenommen worden. Weitere Bundesländer haben angekündigt, uns folgen zu wollen und ebenfalls Vorstöße zu unternehmen.“