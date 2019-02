Die Bremer CDU möchte, dass die Polizei Pädophilen gezielt Fallen stellen kann. (Oliver Berg/dpa)

Die Bremer CDU möchte, dass die Polizei Pädophilen gezielt Fallen stellen kann. In einem Antrag hat sie den Senat aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die rechtlichen Voraussetzungen für ein solches Vorgehen der Polizei geschaffen werden. Entschieden wurde über diesen Antrag noch nicht, die Innenbehörde meldet hierzu jedoch erhebliche rechtliche Bedenken an.

„Im Kampf gegen Kindesmissbrauch Vertrauensprüfungen zulassen“, hatte die CDU ihren Antrag an die Bremische Bürgerschaft überschrieben. Der Senat soll sich mittels einer Bundesratsinitiative dafür einzusetzen, dass es Polizeibeamten erlaubt wird, computergeneriertes pornografisches Material auf Internetplattformen anzubieten, um Kinderschänder überführen zu können. „Für uns wäre das ein sinnvoller Ansatz, um potenzielle Täter identifizieren zu können“, erklärte CDU-Innenexperte Wilhelm Hinners am Donnerstagnachmittag in der Innendeputation.

Einsatzmöglichkeiten von verdeckten Ermittlern sind eingeschränkt

Die Innenbehörde glaubt nicht an einen Erfolg des CDU-Vorstoßes, das heißt einer entsprechenden Gesetzesänderung. Der Antrag sehe vor, dass Verdeckten Ermittlern die Begehung einer Straftat – das Hochladen kinderpornografischen Materials – gestattet wird, um damit Ermittlungen in entsprechenden Foren zu ermöglichen. Dies sei jedoch nicht mit den Grundsätzen der fairen Verfahrensführung im Strafverfahren vereinbar, heißt es in der Stellungnahme des Innenressorts. Die Aufgaben der Polizeien orientierten sich, anders als die verdeckten Ermittlungen des Nachrichtendienstes, an Strafverfolgung und Gefahrenabwehr. Dabei dürften keine neuen Gefahren begründet werden.

Und aufgrund historischer Erfahrungen erfolge bewusst eine strikte Trennung zwischen den Aufgaben und Kompetenzen der Polizeibehörden und der Nachrichtendienste, heißt es weiter seitens der Innenbehörde. Die Regelungen für Verdeckte Ermittler seien auf die Aufgaben des Nachrichtendienstes zugeschnitten. Diese unterschieden sich wesentlich von den Aufgaben der Strafverfolgungs- und Gefahrenabwehrbehörden.

Rechtsausschuss soll Stellung beziehen

Im Übrigen seien selbst die Einsatzmöglichkeiten von Verdeckten Ermittlern in solchen Foren deutlich eingeschränkt. Grund dafür sei der hohe Stellenwert des Legalitätsprinzips im deutschen Recht. Andernfalls bestünde die Gefahr der Korrumpierung des Verdeckten Ermittlers, argumentiert die Innenbehörde. Der entsprechende Wille des Gesetzgebers sei auch bei der Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität erkennbar. Auch hier habe es mehrfach die Forderung gegeben, Verdeckten Ermittlern „milieubedingte Straftaten“ zu ermöglichen. Aber auch hier wurde dieser Forderung nicht nachgekommen

Die staatliche Deputation für Inneres nahm diesen Bericht der Innenbehörde am Donnerstag zur Kenntnis. Jetzt soll der Rechtsausschuss eine Stellungnahme dazu verfassen, anschließend wird der Innendeputaion ein abschließender Bericht vorgelegt.