Die CDU fordert eine zeitlich befristete Maskenpflicht im Unterricht. (Guido Kirchner /dpa)

Wie berichtet, will der Senat am kommenden Dienstag nach Informationen des WESER-KURIER offenbar eine Maskenpflicht an weiterführenden Schulen beschließen – Masken sollen demnach in Gängen und Treppenhäusern getragen werden, nicht aber im Unterricht. Der CDU-Fraktion reicht dies angesichts steigender Infektionszahlen durch Reiserückkehrer nicht aus.

Die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, Yvonne Averwerser, schlägt eine auf zwei Wochen befristete allgemeine Maskenpflicht für alle Schulen vor – in dieser Zeit sollen nach dem Willen der CDU die Masken demnach auch im Unterricht getragen werden. Averwerser: „Das gibt allen im Klassenraum ein sicheres Gefühl für die Rückkehr in den Präsenzunterricht und schafft Spielraum zur Ausgestaltung.“

Das Maskentragen sei sicher eine Herausforderung. Gespräche mit Schulleitungen zeigten jedoch, dass die Kinder dies auf absehbare Zeit von zwei Wochen gut mitmachten; die jüngeren Schüler oftmals engagierter und gewissenhafter als die älteren. „Wenn uns eine solche zweiwöchige Phase helfen kann, Unterricht dauerhaft zu ermöglichen und dem wieder erstarkenden Infektionsgeschehen wirksam zu begegnen, sollten wir diese Anstrengung gemeinsam unternehmen“, betont Averwerser.

Auf Normalbetrieb gehofft

Dazu sei jedoch eine verbindliche Empfehlung und Handreichung zur Umsetzung durch die Bildungsbehörde erforderlich. Viele Lehrkräfte, Eltern und Kinder hofften auf einen Normalbetrieb an den Schulen nach den Sommerferien, vor allem auch, damit die durch Corona entstandene Bildungsschere nicht weiter aufgehe.

„Das ebenfalls rot-rot-grün regierte Berlin“ zeige, wie es nicht gehen dürfe. Dort hätten einige Schulen wieder geschlossen, Klassen seien in Quarantäne geschickt worden. Die Eltern hätten den neuen Musterhygieneplan aus der Presse und vom Landeselternausschuss erhalten. „Ich hoffe, dass Senatorin Bogedan solch gravierende Kommunikationsfehler nicht wiederholt.“