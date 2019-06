Thomas Röwekamp (Frank Thomas Koch)

Die vergrößerte CDU-Fraktion im neuen Bremer Landtag hat am Montag erneut Thomas Röwekamp zum Vorsitzenden gewählt. Als Vize-Vorsitzende bestätigten die 24 Abgeordneten Silvia Neumeyer und Thomas vom Bruch, wie eine Sprecherin mitteilte. Für das Amt des Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft wurde der bisherige Vize Frank Imhoff nominiert. Bei der Wahl am 26. Mai hatte die Union erstmals in der Geschichte des kleinsten Bundeslandes die SPD überflügelt. Die Fraktion ist von 20 auf 24 Abgeordnete gewachsen.

Mehr zum Thema Spitzenkandidat bleibt in der Politik Meyer-Heder will CDU-Landeschef werden Er hatte es angekündigt, nun macht er Ernst: Carsten Meyer-Heder wollte ungeachtet des Ausgangs der ... mehr »

Die Hoffnungen der CDU darauf, mit ihrem Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder erstmals in Bremen die Regierung zu stellen, werden sich dagegen aller Voraussicht nach nicht erfüllen. Nach der Wahl hatte die CDU ein Bündnis mit Grünen und FDP sondiert. Doch die Grünen gaben einer Koalition mit SPD und Linkspartei den Vorzug. Über dieses Bündnis wird derzeit verhandelt. (dpa)