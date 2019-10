Heiko Strohmann ist seit 1999 Abgeordneter der Bürgerschaft. (Frank Thomas Koch)

Der 3. Oktober, der 9. November oder ein ganz anderes Datum – welcher Tag symbolisiert für Sie die Deutsche Einheit?

Heiko Strohmann: Für mich ist es eigentlich der 1. Oktober 1989. An dem Tag bin ich nach Westdeutschland gekommen. Ich kam ja mit der zweiten Ausreisewelle über die Prager Botschaft. Ich habe keine große emotionale Verbindung zum 3. Oktober, der ja auch ein willkürliches Datum ist. Für mich sind die Monate vor dem Mauerfall eine entscheidende Zeit. In den Wochen nach dem 6. Mai 1989, als der Betrug bei den Kommunalwahlen aufgeflogen war, hatte sich meine Entscheidung, dass ich weg wollte aus der DDR, nochmal beschleunigt.

Nein. Für mich ist es mental aber immer noch eine bewegende Phase. Gerade bei den Jubiläen, wenn ich die alten Bilder in den Berichten und im Fernsehen sehe. Ich bin damit aber innerhalb meiner Familie ziemlich einsam. Meine Kinder gehen da nüchterner ran, meine Frau genauso. Sie ist Polin, für sie war 2004 das entscheidende Datum, der Beitritt Polens zur EU und 2007 der Beitritt zu Schengen. Auch mit meinen Brüdern, die in Rostock leben, ist der Tag der Deutschen Einheit kein Datum, an dem wir uns zum Feiern treffen. Für sie spielt die Wiedervereinigung eine andere Rolle, sie haben andere Erlebnisse. Ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass die Zahl der Menschen wächst, die den Mauerfall nicht mehr als etwas Positives wahrnehmen.

Ich denke, dass das Verhältnis Ost-West in Deutschland schon mal besser war. Für mich liegt es auch daran, dass Ostdeutsche immer noch zu oft pauschal nur als Ostdeutsche wahrgenommen werden. Ich merke das bei mir, wenn mir gesagt wird: Du sprichst aber gar nicht wie ein Ostdeutscher. Ich sage dann, dass ich wie ein Norddeutscher spreche. Ich komme aus Mecklenburg, und Mecklenburgisch ist dem Hamburgischen ähnlicher als dem Sächsischen. Wir sollten endlich akzeptieren, dass es regionale Unterschiede gibt. Die CDU in Baden-Württemberg ist ja auch anders als die in Schleswig-Holstein.

Zum Teil ja. In Westdeutschland hatten die Menschen nach dem Krieg ja wesentlich länger Zeit, die demokratischen Prozesse zu lernen. Und im Osten fühlen sich viele einfach nicht mitgenommen. Ich habe es zum Beispiel damals schon für einen schweren Fehler gehalten, dass ehemalige SED-Mitglieder nicht in die CDU oder in die SPD eintreten durften. Von den 2,2 Millionen Mitgliedern waren zwei Millionen ganz normale Menschen, die ihre Ruhe haben und ihre Karriere machen wollten. Die wurden dann vor den Kopf gestoßen und bekamen das Gefühl vermittelt, sie wären nicht gewollt gewesen.

Ja. Wirtschaftlich zum Beispiel sind die meisten Leute gar nicht abgehängt. Manches ist auch ein Paradoxon. Vielleicht kann man das mit den Polen vergleichen. Das Land entfernt sich politisch von Europa, obwohl jeder Pole, mit dem man sich unterhält, sagt: Der EU-Beitritt war das Beste, was uns passieren konnte. Und nun gibt es eine wachsende Skepsis.

Wir müssen einfach viel mehr miteinander reden. Man muss den Sachsen als Sachsen ansprechen und den Thüringer als Thüringer. Dieses Reden und Denken in den Kategorien Ost und West ist falsch. Es gibt ja auch viele Probleme, die im Osten und Westen dieselben sind. Zum Beispiel der Drang in die Großstädte als wirtschaftlich prosperierende Zentren mit all den Problemen und der ländliche Raum, der ausblutet. Aber vielleicht sehe ich das auch so, weil ich jetzt 30 Jahre westsozialisiert bin.

Als erstes fühle ich mich als Europäer. Das hört sich ein bisschen pathetisch an, ist aber so. Ich führe eine binationale Ehe, und wenn man Familie auf beiden Seiten hat, kommt das eigentlich automatisch. Aber bezogen auf Bremen und Rostock, meinen Geburtsort, muss ich sagen, dass ich mehr Bremer bin. Wenn ich nach Rostock fahre, habe ich nicht mehr ansatzweise das Gefühl, nach Hause zu fahren. Das habe ich nur, wenn ich nach Bremen fahre. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich erst 21 Jahre alt war, als ich hier angekommen bin. Hier habe ich mein Glück gefunden. In Rostock war ich mit 19 eine gescheiterte Existenz, dort war klar, dass ich nicht studieren durfte. Ich wusste damals, dass ich es dort nie schaffen würde, außer, ich verkaufe meine Seele und werde Mitglied der Partei.

Man darf sie nicht ignorieren, aber man darf auch nicht in Hysterie verfallen. Vorwürfe bringen nichts, genau so wenig wie die Haltung ,ihr solltet doch eigentlich dankbar sein‘. Das, was innerhalb der AfD abläuft, wollen viele Leute auch nicht. Aber natürlich macht die AfD das geschickt, sie bedient die Sorgen der Menschen. Unser politischer Auftrag ist, dass wir uns mit diesen Leuten auseinandersetzen müssen, auch, wenn man vielleicht den, mit dem man diskutiert, nicht überzeugt. Aber dafür dann die 20 Leute, die um ihn herumstehen. Das hat im Wahlkampf Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sehr gut gemacht.

Mit Kretschmer, aber auch Stanislaw Tillich, Mike Mohring und Manuela Schwesig ist da gerade eine neue politische Generation auf dem Weg. Kurioserweise sind die ganzen AfD-Typen alles Wessis. Björn Höcke, Alexander Gauland – alles Importe. Aber das nehmen die Leute gar nicht so wahr. Gerade die Wut der Ostdeutschen auf die Politik ist aber auch sehr personifiziert. Das betrifft vor allem Angela Merkel. Viele gehen so hart mit ihr ins Gericht, weil sie es ihrer Meinung nach doch eigentlich besser wissen müsste. Ich erlebe auch, dass es manchmal einfacher ist, wenn mich nicht als Ostdeutscher oute.

Ich merke das bei meinen Kindern. Da ist Osten oder Westen gar kein Thema mehr. Meine zweitälteste Tochter hat in Warschau studiert, lebt jetzt in Costa Rica. Für sie ist Europa die Kategorie. Und ich hoffe, das wächst noch mehr. Ich glaube aber auch, dass es regionale Unterschiede immer geben wird. Dafür ist Deutschland zu heterogen und zu föderal. Das ist auch bis zu einem gewissen Grad gut. Und unter dem Strich muss man doch grundsätzlich sagen: Es waren 30 glückliche Jahre für uns.

Zur Person

Heiko Strohmann (51)

ist Abgeordneter und Landesgeschäftsführer der CDU. Geboren wurde er in Rostock. Strohmann wuchs in einem kommunistischen Elternhaus auf. Nach der Scheidung seiner Eltern begann der damals 16-Jährige, immer stärker am politischen System der DDR zu zweifeln. Im September 1989 floh er über die Prager Botschaft, lebt seitdem in Bremen.