Huberta Muhle von den Good Weibs näht nun statt zu singen. (Christina Kuhaupt)

Sich für Menschen engagieren, denen es nicht so gut geht wie einem selbst – das ist für Huberta Muhle schon lange Zeit eine Herzensangelegenheit. Dieser Wunsch hat die Oberneulanderin zum Beispiel vor neuneinhalb Jahren auch zur Gründung der Good Weibs bewogen. Der Frauenchor, dem 76 Sängerinnen aus Schwachhausen, Oberneuland, Findorff, Horn-Lehe und Bremen-Nord angehören, verbindet die Freude am Singen mit karikativem Einsatz, denn die Einnahmen von ihren Auftritten spenden die Frauen immer für soziale Projekte.

Weil die Good Weibs sich in dieser Corona-Krise wegen des Kontaktverbots nicht zum Singen treffen und Konzerte tabu sind, kam Muhle eine neue Projektidee: Zwölf engagierte Chorsängerinnen nähen nun Gesichtsmasken statt zu musizieren – für den guten Zweck.

„Wir tun uns etwas Gutes, indem wir in dieser anderen Zeit etwas Produktives erschaffen“, sagt Muhle. „Außerdem helfen wir den Menschen, die sich selber keine Gesichtsmaske nähen können.“ Der dritte Punkt in der Aufzählung der guten Taten ist für die Chorgründerin die Unterstützung des Bremer Treffs und des Notruf Bremen, psychologische Beratung bei sexueller Gewalt. Denn an diese beiden Adressen geht der gesamte Erlös aus dem Schutzmaskenverkauf.

Die zwölf nähenden Good Weibs haben am 27. März mit dem Verkauf an Firmen und Privatpersonen begonnen. „Für zehn Euro pro Stück, das ist ein fairer Preis“, findet die Oberneulander Initiatorin des Projekts. Mehr als 600 Masken haben in den ersten drei Wochen schon zu den Gesichtern gefunden. Seit dem 20. April ist das neue Projekt des Chores auch online zu finden – auf Facebook und Instagram.

Mit so großer Hilfsbereitschaft hat Muhle nicht gerechnet. Aus ihrer Idee sei inzwischen ein Kleinunternehmen geworden, stellt sie ebenso erstaunt wie zufrieden fest. Die Oberneulanderin sitzt nun jeden Werktag ab 9 Uhr an der Nähmaschine, führt unzählige Telefonate, packt Pakete für den Versand und verabredet sich einmal in der Woche mit ihren elf uneigennützigen Helferinnen zur Videokonferenz, um Kontakt zu halten und Verbesserungsvorschläge abzusprechen.

„Nähen macht süchtig“, gibt sie den Kommentar von einigen ihrer elf Mitstreiterinnen wieder. Genau wie singen. „Obwohl ich es ihnen verboten habe, sitzen sie auch am Wochenende an der Nähmaschine“, erzählt sie.

Die nähenden Good Weibs nehmen gerne weitere Aufträge über Facebook oder Instagram an. Ihre Gesichtsmasken bieten sie zudem zum Preis von zehn Euro pro Stück bei der Manufaktur am Emmaplatz, Gevekohtstraße 10-12, und bei Gans Glückselig, Wachmannstraße 46, zum Verkauf an.

Natürlich sind die Good Weibs nicht die einzige Initiative aus Bremen und der Region, die Masken für den guten Zweck näht. Eine kleine Auswahl: Die Kirchengemeinde Thedinghausen hatte zuletzt ebenfalls an die Nähmaschinen gerufen, die ersten 50 Masken sind an das örtliche Seniorenheim gegangen. Auch im Bremer Stadtteil Findorff wird fleißig genäht: Dort hatte der Pflegedienst AKS die Aktion „Findorff näht den Mundschutz“ ins Leben gerufen. Im Bremer Südosten sind etwa das Mütterzentrum Tenever und das Bürgerzentrum Neue Vahr aktiv, was das Nähen von Behelfsmasken angeht. Allein im Mütterzentrum sind bislang mehr als 100 Masken entstanden, die an ein Seniorenheim und einen Hausarzt gegangen sind.

