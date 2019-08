Die Hoheitsrechte an den Überseehäfen besitzt die Stadt Bremen. (Christina Kuhaupt)

Die CDU unternimmt nach anderthalb Jahrzehnten einen neuen Anlauf auf ein Thema, das die Beziehungen Bremens und Bremerhavens seit Gründung der Seestadt prägt. Wenn die Bürgerschaft in der kommenden Woche zusammenkommt, wollen die Christdemokraten über die Hoheitsrechte der Stadt Bremen im Bremerhavener Überseehafen diskutieren. Ziel ist eine Neuordnung, mit der das Eigentum an den 7,8 Quadratkilometern auf das Land Bremen übergehen würde.

Das Problem hat eine lange Historie. Wegen der zunehmenden Versandung der Weser kaufte Bremen 1827 vom damaligen Königreich Hannover ein Gelände an der Nordseite der Geestemündung, das Bremerhaven ge-nannt wurde und heute dem Stadtteil Mitte entspricht. Dort entstand ein neuer Seehafen. Über inzwischen fast 200 Jahre und diverse Gebietsreformen hinweg verblieb das Eigentum am größeren Teil der Bremerhavener Hafengebiete bei der Stadtgemeinde Bremen. Das Areal ist damit der Gestaltung durch die Bremerhavener Kommunalpolitik entzogen.

Stadtbremische Hoheitsrechte sind institutionalisierter Missstand

Aus Sicht vieler politischer Akteure in der Seestadt sind die stadtbremischen Hoheitsrechte in den Überseehäfen ein institutionalisierter Missstand. Auch in Bremen gab es in Teilen des politischen Spektrums Verständnis für diese Sicht. Zuletzt bemühte sich der damalige CDU-Finanzsenator Hartmut Perschau Anfang der Nullerjahre um eine Gebietsreform im Sinne der Bremerhavener, lief damit aber innerhalb der damals regierenden Großen Koalition vor die Wand.

Nun hält die CDU die Zeit für gekommen, die Angelegenheit erneut aufzugreifen. Der Impuls dafür sei aus dem Lager der rot-grün-roten Regierungskoalition gekommen, sagt die hafenpolitische Sprecherin der Christdemokraten, Susanne Grobien. „Uns ist bekannt, dass die Frage der stadtbremischen Hoheitsrechte bei den Koalitionsgesprächen zumindest angesprochen wurde, aber offenbar ergebnislos.“ Damit könne es aus Sicht der CDU nicht sein Bewenden haben.

Die CDU möchte das Eigentum am stadtbremischen Hafengebiet dem Land Bremen zuschreiben. (Grafik Weser-Kurier)

Die Christdemokraten legen nun folgenden Vorschlag auf den Tisch: Das Eigentum am stadtbremischen Hafengebiet in Bremerhaven soll auf das Land Bremen übertragen werden. In der Folge würde die kommunale Planungshoheit für die 7,8 Quadratkilometer auf die Stadt Bremerhaven übergehen. Für die ­Finanzierung der Häfen wäre das Land ­zuständig. Bisher füttert die Stadtgemeinde Bremen das sogenannte Sondervermögen Hafen, in dem die Infrastruktur der stadtbremischen Häfen in Bremerhaven zusammengefasst ist, mit jährlich 100 Millionen Euro und erhält im Gegenzug die in den Überseehäfen anfallenden Gewerbe- und Grundsteuern. Der Beschlussvorschlag der CDU für die Bürgerschaft sieht vor, dass der Senat innerhalb von sechs Monaten ein mit der Seestadt ab­gestimmtes Konzept für die Gebietsreform vorlegt.

Aus Sicht von Susanne Grobien hätte ein Ende der stadtbremischen Hoheitsrechte innerhalb der Schwesterkommune nicht nur abstrakte verwaltungsrechtliche Aspekte. „Es geht dabei auch um Fragen der Identität Bremerhavens, also des kommunalen Selbstverständnisses. Man darf die Bedeutung dieses Themas in der Seestadt nicht unterschätzen“, ist die Hafenpolitikerin überzeugt. Die vorgeschlagene Gebietsreform könne dazu beitragen, das chronisch angespannte Verhältnis zwischen Bremen und Bremerhaven entscheidend zu verbessern.