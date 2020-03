Die Corona-Ambulanz soll am Montag öffnen. (Symbolbild) (Felix Kästle/dpa)

Die zentrale Anlaufstelle für ­Corona-Verdachtsfälle soll Montagvormittag am Klinikum Bremen-Mitte starten. Diese Ambulanz wird im Gebäude 99 eingerichtet und durch das Personal des Klinikums betreut. Patienten werden gebeten, sich nicht selbstständig zur Corona-­Ambulanz zu begeben, sondern zuerst telefonisch Kontakt mit den zuständigen Hausärzten aufzunehmen. Diese werden telefonisch ermitteln, ob es sich um einen begründeten Verdachtsfall handelt. Nur in einem solchen Fall kann eine Überweisung an die Ambulanz stattfinden. Diese wird von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr sowie am Wochenende zwischen 10 und 14 Uhr öffnen.