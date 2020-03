Laboruntersuchungen haben den Coronavirus bei einer Bremerin festgestellt. (Symbolbild) (Hans Punz/APA/dpa)

Die am Corona-Virus erkrankte Bremerin ist nach Angaben von Geno-Sprecherin Karen Matiszick weiterhin stabil: „Sie ist nicht in einem kritischen Zustand.“

Was sollten Patienten im Klinikum Mitte und ihre Angehörigen wissen? „Niemand muss sich Sorgen machen“, betont die Geno-Sprecherin. Die Frau liege in einer speziellen Isolationseinheit. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass der Großteil der medizinischen Versorgung des Klinikums Mitte schon in den Neubau umgezogen ist, wir aber noch den Altbau haben“, sagt Matiszick. „Die Isolationseinheit befindet sich in einem der alten Klinikgebäude, das ansonsten aber schon freigezogen ist.“

Die Isolationseinheit, in der sich die Corona-Erkrankte befindet, werde nur von Krankenhausbeschäftigten mit der vorgeschriebenen Schutzausrüstung betreten, so die Geno-Sprecherin. „Die Arbeit mit solchen Schutzvorkehrungen ist für Kliniken nichts Ungewöhnliches, ähnliche Maßnahmen gibt es auch immer mal im Winter, wenn Influenza-Erkrankte versorgt werden.“

Ursprünglich hatte sich in Bremen insbesondere das Krankenhaus Bremen-Ost für einen Corona-Ausbruch gewappnet. Dort wurde eine Isolationseinheit vorbereitet. Allerdings wendete sich die erkrankte Bremerin an das Klinikum Mitte: „Die Frau hat sich in Mitte gemeldet, ihr Fall wurde auch gleich erkannt und sie wurde direkt auf die Isolationsstation verlegt.“

Es wurde dann abgewogen, ob man die Frau ins Klinikum Ost verlegen sollte: „Wir haben uns dagegen entschieden, denn so kann das Risiko einer Ansteckung während des Transports nach Ost vermieden werden, und die Frau ist hier in Mitte gut versorgt“, sagt Matiszick. Es sei medizinisch nicht notwendig, sie zu verlegen.

Die Kontaktpersonen der erkrankten Frau konnten nach Angaben der Gesundheitsbehörde bereits am Samstag alle ermittelt und informiert werden. Die Patientin habe „kein allzu großes Umfeld“ möglicher Kontaktpersonen gehabt, sagt Behördensprecher Lukas Fuhrmann. Zudem sei der Zeitraum für eine mögliche Ansteckung relativ kurz: „Sie ist am Donnerstag eingereist und hat sich am Samstagvormittag im Krankenhaus gemeldet, es kommt also im Grunde fast nur der Freitag für Ansteckungen in Bremen infrage.“

Die Kontaktpersonen wurden unter häusliche Quarantäne gestellt und sollen ihre Wohnungen nicht verlassen: „Unsere Erfahrungen mit freiwilliger Quarantäne sind gut, die betroffenen Personen sind da sehr verständnisvoll und einsichtig“, sagt Fuhrmann.

Für Kitas, Schulen und Großveranstaltungen in Bremen habe der Corona-Fall „keine Auswirkungen“, sagt Fuhrmann. Nachdem sich viele Menschen in Bremen bei der Bildungsbehörde erkundigten, stellt auch Behördensprecherin Annette Kemp sicherheitshalber klar: „Der Unterricht findet an den Schulen der Stadtgemeinde Bremen planmäßig statt.“ Alle Schulen seien in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt in einem Schreiben über Verhaltensmaßnahmen informiert worden.

