Am Bremer Diako-Krankenhaus werden derzeit keine Patienten aufgenommen. (Roland Scheitz)

Aufgrund eines aktuellen Corona-Infektionsgeschehens hat das Diakonie-Krankenhaus (Diako) am Mittwoch entschieden, ab sofort bis auf Weiteres keine Patientinnen und Patienten mehr aufzunehmen. „Jetzt gilt es, einen umfassenden Überblick über die epidemiologische Lage zu erhalten“, erklärte Diako-Geschäftsführer Walter Eggers.

Am Mittwochmorgen wurden nach Angaben des Diako zwei Patienten getestet, die in ihre Pflegeheime zurückverlegt werden sollten. Die Tests ergaben für beide positive Covid-19-Ergebnisse. Die Stationen, auf denen diese Patienten liegen, wurden unter Quarantäne gestellt. Die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen wurden damit begründet, dass derzeit nicht klar sei, wo die Übertragung bei den beiden Patienten stattgefunden habe. Deshalb habe der regelmäßig tagende Corona-Krisenstab entschieden, zunächst keine weiteren Patienten mehr aufzunehmen. Es werden, so heißt es in der Mitteilung des Krankenhauses, „nur noch dringend notwendige Operationen durchgeführt (zum Beispiel Tumoroperationen)“. Elektiveingriffe, also chirurgische Operationen, die nicht zwingend sind, fänden bis auf Weiteres nicht statt.

Das Diako weist daraufhin, dass bei allen Mitarbeitenden sowie den Patientinnen und Patienten der unter Quarantäne stehenden Stationen noch am Mittwoch ein Corona-Test durchgeführt wurde. Zudem werden alle Mitarbeitenden der direkten und indirekten Patientenversorgung des Diako und alle übrigen Patienten auf Corona getestet. Wegen positiv auf Covid-19 getesteter Mitarbeiter und Patienten in den Abteilungen Innere Medizin und Unfallchirurgie hatte das Rotes Kreuz Krankenhaus im Juli dieses Jahres ebenfalls einen Aufnahme- und Entlassungsstopp verordnet.