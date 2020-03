Die Flut von Veranstaltungsabsagen setzt die Bremer Kulturbetriebe und die Dienstleistungsbranche in der Stadt mächtig unter Druck. (Christina Kuhaupt)

Die Flut von Veranstaltungsabsagen setzt die Bremer Kulturbetriebe und die Dienstleistungsbranche in der Stadt mächtig unter Druck. „Wir haben aktuell nahezu keinen Umsatz“, sagt etwa Felix Wiegandt, Projektleiter beim Geschmackslabor, das in der ÖVB-Arena für das Catering zuständig ist. Fred Buchholz, Vorsitzender des Taxi-Ruf Bremen, sagt: „Wenn das über mehrere Wochen so weitergeht, wird das existenzbedrohend für einige Kollegen sein.“

In Sorge sind auch die Spielstättenbetreiber. „Wir sitzen ein wenig hilflos da“, sagt Knut Schakinnis, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Theaterschiffs. Noch lässt er in Bremen – anders als in seinen Theatern in Bielefeld und Worpswede – spielen, aber der Kartenverkauf ist eingebrochen, von sonst 500 Tickets pro Tag auf höchstens noch 100. Wie lange seine Theater eine Krise wie diese finanziell durchhalten? „Vielleicht bis zum Sommer“, sagt Schakinnis, „dann wird's sehr kritisch“.

Drei Beispiele, eine Sorge: Weil keine größeren Konzerte mehr stattfinden dürfen, weil viele Theateraufführungen gestrichen werden mussten und weil Werder nicht mehr spielt, brechen für viele Veranstalter und Dienstleister die Einnahmen weg. „Wir müssen uns Gedanken machen, ob wir demnächst Kurzarbeit anmelden“, sagt Carsten Schmidt-Prestin. Er ist Geschäftsführer der EVG, die sich in der ÖVB-Arena unter anderem um die Haustechnik und die Reinigung kümmert. „3000 bis 3500 Arbeitsstunden fallen uns durch die Absagen weg.“

Bis zum 26. März gilt – Stand heute – die Verfügung, dass Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt werden müssen. Am Anfang dieser Woche entscheidet der Senat über eine Verlängerung. „Bis zum 29. März können wir unsere Umsatzausfälle vermutlich kompensieren“, sagt Schmidt-Prestin. Aber dann? „Viele Mitarbeiter sind nervös“, sagt der Geschäftsführer.

Hilfe von der Politik

Helfen könnte die Politik. Niedersachsen hat einen Nachtragshaushalt beschlossen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise aufzufangen. Auch Bremen könnte etwas machen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte sagt: „Wir müssen sicherlich reagieren und schauen, was im laufenden Geschäftsbetrieb möglich ist.“ Daher werde sich der Senat mit den zuständigen Stellen weiter beraten.

Ihre Arbeit aufgenommen hat die Task Force der Förderbank für Bremen und Bremerhaven, die Ende vergangener Woche auf Initiative des Wirtschaftsressorts zusammengestellt worden ist. Zum Instrumentarium, auf das sie zurückgreifen kann, um Unternehmen in der Not zu helfen, gehören Bürgschaften, Beihilfen, Kredite und Förderprogramme.

Gut möglich, dass sich demnächst die ersten Taxiunternehmen bei der Task Force melden müssen, denn die Einbrüche im Taxigewerbe sind gravierend. „Bei uns sind die Umsätze um 30 bis 40 Prozent zurückgegangen", sagt Buchholz. Und die Aussichten bleiben trübe, da auch Geschäftskunden, sonst klassische Taxinutzer, kaum noch nach Bremen kommen. Auch das Weserstadion ist im Moment kein Ziel mehr. Insgesamt sind in Bremen rund 530 Taxen und 1300 Fahrer unterwegs. Buchholz wirbt dafür, sich in Zeiten von Corona bei der Wahl nach dem passenden Verkehrsmittel fürs Taxi zu entscheiden. „Wenn es darum geht, mit möglichst wenigen Menschen in Kontakt zu kommen, ist das Taxi ideal“, sagt Buchholz. 80 Prozent aller Touren in Bremen seien Ein-Personen-Fahrten.

Urlaub und Überstundenabbau

In fast leeren Geschäftsräumen sitzt zurzeit Felix Wiegandt vom Geschmackslabor. Nachdem die Konzerte von Johannes Oerding, Andrea Berg und der Band AnnenMayKantereit verschoben worden sind, bauen viele Beschäftigte zurzeit Urlaub und Überstunden ab. Normalerweise würden je nach Größe des Konzerts 50 bis 70 Servicekräfte an einem Abend arbeiten, rechnet man die Logistik dazu, wären es bis zu 100 Mitarbeiter. Den Umsatzausfall im Catering beispielsweise beim Andrea-Berg-Konzert beziffert Wiegandt auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Das Metropol-Theater hat seinen Spielbetrieb mittlerweile eingestellt, bis zum 3. April. Natürlich sei das gerade eine wirtschaftlich schwierige Situation, sagt Geschäftsführer Jörn Meyer. „Aber jeder Bäcker, jede Kneipe ist betroffen. Ich vertraue darauf, dass es keine leeren Worte von der Regierung sind, dass es Mittel geben wird, um diese Krise zu überstehen.“

Fast rund um die Uhr wird bei der Veranstaltungsagentur Koopmann Concerts gearbeitet. Für die meisten größeren der abgesagten Veranstaltungen habe man Ersatztermine gefunden, sagt Geschäftsführer Oliver Mücke. Den konkreten wirtschaftlichen Schaden könne er noch nicht beziffern. „Wenn der erste Rauch sich verzogen hat, werden wir das evaluieren und sehen, wo wir stehen“, sagt er. Fest steht für ihn aber: Einige Dienstleister aus der Veranstaltungsbranche werden in dieser Krise auf der Strecke bleiben.

Für die Beschäftigten der Firma EVG wären beim Konzert von Andrea Berg in der ÖVB-Arena 150 Arbeitsstunden im Bereich Reinigung und 120 bis 130 Stunden im Bereich Technik angefallen. Aktuell versucht die EVG andere Aufträge an Land zu ziehen, etwa für ihre Reinigungsteams. Ironie des Schicksals: Weil in Zeiten von Corona nichts über Sauberkeit geht, hat man tatsächlich ein paar Aufträge akquirieren können, um in Unternehmen Büros und Sozialräume zu putzen.