Gäste tanzen im Stubu. (Christina Kuhaupt)

Das war's. Bremens älteste und größte Diskothek schließt. Das teilten die Betreiber des Stubu an der Diskomeile in einer Pressemitteilung mit. Demnach finde am 1. Juni eine letzte Party in dem Tanzlokal statt. Zuerst hatte das Portal Szenenight über die Schließung berichtet.

Grund für das Ende: Betreiber Frank Grotheer und der Eigentümer der Immobilie Rainer Büsing konnten sich nicht über einen neuen langfristigen Pachtvertrag einigen. Laut der Mitteilung sei es aufgrund des Gesundheitszustandes von Büsing nicht möglich gewesen, die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen. Insbesondere die Punkte Renovierungsstau und Investitionen, sowie die Dauer des Pachtvertrages konnten nicht geklärt werden.

Grotheer hatte die Diskothek erst Ende 2017 übernommen. Er hatte das Stubu von dem Ehepaar Elisabeth und Werner Gerdes übernommen, das unter anderem das Aladin in Hemelingen leitet. Das Aladin ist insolvent, der Betrieb läuft jedoch weiter.

