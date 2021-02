Über seine Gestaltung und Nutzung wird schon lange diskutiert: der Domshof mit dem Neptunbrunnen. (Frank Thomas Koch)

Man kann über den Domshof denken, wie man will. Es gibt Menschen, die finden es richtig, dass der größte Platz in Bremens Mitte ohne Aufbauten bleibt, damit er für Massenveranstaltungen genutzt werden kann, wenn es irgendwann wieder welche gibt. Andere freunden sich mit dem Gedanken an festen Marktständen an und haben den attraktiven Viktualienmarkt in München vor Augen. Wieder andere wollen Wasserspiele und mehr Bepflanzung. Alles denkbar, aber schön wäre es und geboten, wenn endlich mal ein Strich unter die Debatte gezogen würde.

Der geplante temporäre Bau ist nur ein Zwischenschritt und klärt die Fragen nicht grundsätzlich, die seit mehr als zehn Jahren zum Domshof und seinem oft unansehnlichen Wochenmarkt aufgeworfen werden. Diese Kraft haben Bürgerschaft und Senat bislang nicht aufgebracht. Wirklich tätig geworden ist noch niemand – trotz aller Pläne, die kursieren. Die Probleme werden nicht angepackt, sondern zerredet. Da ist der Domshof leider nicht der einzige Fall in Bremen.