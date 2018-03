Bei einem erneuten Eheversprechen darf natürlich nicht die Hochzeitstorte fehlen. (dpa)

Am 24. Juni 1218 erhielt Rostock das Lübische Stadtrecht. 800 Jahre später möchte die Hansestadt an der Ostsee ihren Stadtgeburtstag gebührend feiern. Zu den Höhepunkten der Jubiläumsfeierlichkeiten zählen das Finale des Hansetages und die Aktion „Sag JA zu Rostock“.

Mit dieser Aktion sucht die Hansestadt Ehepaare aus ihren Partnerstädten, die an einem 24. Juni geheiratet haben. Dazu zählt auch Bremen. Jeweils ein Paar aus jeder Partnerstadt wird dann eingeladen, vor der Kulisse der bunt geschmückten Küstenmetropole am sogenannten „Hochzeitskran“ sein Eheversprechen zu erneuern.

Die Kandidaten, die zu diesem feierlichen Tag gern in dem ursprünglichen oder einem neuen Hochzeitskleid erscheinen können, erwartet ein maritim-romantisches Programm am Ufer der Warnow mit symbolischem Eheversprechen an der Seite des Rostocker Oberbürgermeisters Roland Methling und in Beisein eines Standesbeamten.

Hotelzimmer ist schon reserviert

Außerdem gibt es eine Einladung zu einem Törn zwischen Stadthafen und Warnemünde auf dem Nachbau einer historischen Kogge. Das Büro des Oberbürgermeisters hat die Hotelzimmer für die Paare schon bestellt. Die Stadt Rostock übernimmt die Kosten für den Aufenthalt vom 22. bis 25. Juni sowie für Verpflegung und Transfers im Rahmen des Programms in Rostock und Warnemünde.

Das Paar muss lediglich die An- und Abreise Bremen-Rostock-Bremen selbst bezahlen. Wichtig ist, dass die Eheleute mit ihrer Heiratsurkunde nachweisen können, dass ihr Hochzeitstag der 24. Juni ist. Es darf allerdings aus jeder Partnerstadt nur ein Paar anreisen.

Wer sich also an einem 24. Juni egal welchen Jahres in Bremen getraut und Interesse an dem viertägigen Programm hat, kann sich dafür bis 27. April bei Aleksandra Markianowa per E-Mail an aleksandra.markianova(at)rostock.de oder telefonisch unter 03 81 / 3 81 14 25 melden.