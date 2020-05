Bauunternehmer Klaus Hübotter engagiert sich für die Erhaltung bedeutender Bausubstanz. Diesen Sonntag wird der Bremer Ehrenbürger 90 Jahre alt. (Roland Scheitz)

Klaus Hübotter arbeitet im Steinbruch. Er holt an den harten Klippen zusammen, was er braucht, schlägt es ab oder bohrt, bohrt tief. So hat er das sein ganzes Leben lang getan. Aus dem Material werden Gebäude, dann ist es der echte Stein. Hübotter ist Bauunternehmer. Doch weil er nun mal tief bohrt, kommt noch etwas anderes dabei heraus. Hübotter ist Dichter. Und Marxist, früher jedenfalls. Er ist Millionär. Und Mäzen. Kurzum: Er ist ein Mensch. An diesem Sonntag feiert Bremens Ehrenbürger seinen 90. Geburtstag.

Als Hübotter vor zehn Jahren vom Senat die Auszeichnung bekam, hatte er gerade seinen jüngsten Coup hinter sich: Die Rettung des vom Abriss bedrohten alten Sendesaals von Radio Bremen. Lange wurde gerungen, ein Politikum, denn eigentlich war der Saal mit seiner herausragenden Akustik bereits Geschichte. Ein Investor hatte das gesamte Areal gekauft und konnte damit machen, was er wollte, weil noch nichts unter Denkmalschutz stand.

Hübotter und die anderen „Freunde des Sendesaals“, wie der Trägerverein heißt, zogen alle Register. Sie mobilisierten die Öffentlichkeit, gemahnten Radio Bremen an seine Verantwortung für dieses bauliche Kulturgut und setzten mit freundlichen Worten den damaligen Bürgermeister Jens Böhrnsen unter Druck. Hübotter sprach im Rathaus vor und bekam schließlich seinen Willen. Die Vereinbarung war, dass er dem Investor diesen Teil des Geländes an der Bürgermeister-Spitta-Allee abkaufen konnte. Der Sendesaal hatte wieder eine Zukunft.

Wagemut und Hartnäckigkeit – Eigenschaften von Hübotter, die in Bremen Spuren hinterlassen haben. Er war der Erste, der sich traute, in den alten Hafen zu investieren. Mit der Sanierung von Speicher XI, in dem heute unter anderem die Hochschule für Künste, das Hafenmuseum und das Bremer Zentrum für Baukultur untergebracht sind, gelang ihm ein Signal: Hier geht was! Dass er das Gebäude nebenbei gut vermarkten konnte, gehört dazu. Der reine Altruismus ist es bei Hübotter nämlich nicht. Er will schon auch sein Geschäft machen.

Viele Projekte verwirklicht

Etliche andere Projekte noch, die er verwirklicht hat: das Kulturzentrum Schlachthof, eine Wohnanlage in Schwachhausen, das ehemalige Kaufhaus Julius Bamberger, in dem heute die Volkshochschule sitzt, die Villa Ichon und einige mehr. Hübotter versteht etwas vom Bauen, praktisch und theoretisch. Er war Lehrbeauftragter und Honorarprofessor für Architektur an der Hochschule Bremen. Die Villa Ichon neben dem Theater am Goetheplatz wurde 1982 als Kulturstätte eröffnet. ­Hübotter gehörte zu den Gründern des Trägervereins. Das Haus ist ein Tempel der politischen Linken. Kulminationspunkt ist jedes Mal die Vergabe des Kultur- und Friedenspreises der Villa Ichon.

Klaus Hübotter wurde in Hannover geboren. Er studierte in Hamburg Jura und promovierte mit einem Thema, das bereits andeutete, wo seine eigentlichen Interessen lagen: „Die Planung einer Stadt – Rechts- und Organisationsfragen beim Bau neuer Gemeinden in der Bundesrepublik.“ Echte Leidenschaft brachte er auch für die Politik auf. Er war Mitglied der KPD, später der DKP, musste als „Rädelsführer einer verfassungsfeindlichen Vereinigung“ sogar für einige Monate in Untersuchungshaft. Lange her, das alles, auch die Zeit, als Hübotter die linke Zeitschrift „konkret“ auf den Markt brachte. Dies alles sind Teile eines schillernden 90 Jahre alten Lebens.