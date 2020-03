Inhaber kleiner Läden trifft es besonders hart, dass sie ihre Geschäfte nicht öffnen dürfen. (Britta Pedersen /dpa)

„Ich könnte schon wieder heulen.“ Illy von Welawitsch hat Tränen in den Augen, wenn sie über ihren Vermieter spricht: „Mit so viel Liebe und Solidarität rechnet man nicht.“ Die gestandene Geschäftsfrau, die wie viele andere Mieter von Ladenlokalen jetzt in der Corona-Krise um ihre Existenz bangen muss, ist platt: „Mir wird die Ladenmiete für den Monat April komplett und für Mai zur Hälfte erlassen.“

Die Inhaberin von „Illy’s Livingroom“ an der Straße Vor dem Steintor ist „unglaublich dankbar und sprachlos über so eine wunderbare Geste meines Vermieters“. Der so Gepriesene ist Kay Bolick, Haus- und Grundstücksmakler aus dem Buntentor. „Seitens des Vermieters ist das die schnellstmögliche Hilfe“, sagt er. „Das ist eine Entscheidung auf Sicht. Mieter und Vermieter müssen die Zeit durchstehen. Wir sind ja vertraglich verheiratet, sozusagen.“

Illy von Welawitsch und ihr Ehemann „haben viel Zeit und Liebe in den Laden investiert“, der just im verflixten siebten Jahr besteht. „Bisher dachte ich, das würde meinen Vermieter nicht interessieren“, sagt die 49-jährige Chefin. Dann kam Bolicks Anruf. Illy von Welawitsch schrieb dem WESER-KURIER und postete ihre Geschichte spontan. „Es gab viele liebe Kommentare, Herrn Bolick würde das Herz aufgehen“, sagt sie, „aber ich glaube, er ist nicht in dem Alter, dass er in den sozialen Netzwerken unterwegs wäre.“

Einzelhändler haben kein Homeoffice

Mitbekommen hat es der 65-Jährige dennoch. „Wir müssen zusammenstehen“, sagt er. „Wenn ich helfen kann, ist jetzt der richtige Zeitpunkt – wenn der Laden zu ist. Sonst ist es zu spät. Wir können doch froh sein, kleine Läden wie im Viertel zu haben.“ Ihm sei bewusst, dass Einzelhändler kein Homeoffice hätten und dass auch jetzt Ware geliefert werde, die bezahlt werden müsse. „Die Kosten laufen ja weiter, und das Geschäft ist regelrecht gekappt.“

Die rechtliche Seite sei klar, sagt Kay Bolick: „Man muss das nicht tun, aber man kann es. Ein Rentner, der davon lebt, dass er eine Eigentumswohnung vermietet, kann das sicherlich nicht. Und auf Dauer kann ich das natürlich auch nicht. Aber jetzt heißt es, einfach mal die Luft anhalten. So eine Situation haben wir schließlich alle noch nicht erlebt.“ Er beschreibt sie so: „Im Handelsbereich werden die Karten ja nicht neu gemischt im Moment, sondern es werden gar keine Karten ausgegeben.“

Der gestandenen Geschäftsfrau Illy von Welawitsch ringt das nicht nur Tränen der Rührung, sondern höchsten Respekt ab. Den beiden anderen Gewerbemietern Bolicks, in Schwachhausen und in Achim, vermutlich auch. „Alle drei werden gleich behandelt“, sagt der Vermieter. „Das ist einfach Erste Hilfe. Ich denke, ich bin auch nicht der Einzige, der so verfährt.“

Illy von Welawitsch hat weder in Arsten, wo sie wohnt, noch übers Geschäftsleute-Netzwerk im Viertel von ähnlichen Vermieter-Reaktionen gehört. Sie hofft, ihren Laden und „mein tolles Team“ aus Minijobberinnen über Wasser halten zu können. Kunden, die bei ihr bestellten, würden per Versand beliefert. „Ich kann nicht sechs Wochen zumachen“, sagt sie und bekommt schon wieder feuchte Augen vor Rührung. „Erst mal werde ich ein besserer Mensch.“